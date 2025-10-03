Obsadzono rolę Carla Weathersa w filmie o kulisach "Rocky'ego"

Trwają prace nad filmem "I Play Rocky", opowiadającym o kulisach powstania kultowego "Rocky’ego". Do obsady dołączyła właśnie nowa gwiazda.
"I Play Rocky" – kto dołączył do obsady?
Nowym zatrudnionym aktorem jest Stephan James
– wcieli się on w Carla Weathersa
, który w serii "Rocky
" zagrał postać Apolla Creeda
– rywala Rocky’ego
, który później nawiązał z nim przyjacielskie stosunki. Na ekranie będzie mu towarzyszyć Anthony Ippolito
, któremu przypadła rola Sylvestra Stallone’a
.
Getty Images © Robert Okine
Powstający dla Amazon MGM film reżyseruje Peter Farrelly
("Green Book
") według scenariusza Petera Gamble’a
("Biurowa rebelia
"). Produkcja ma opowiedzieć prawdziwą historię Stallone’a
, który mierząc się z przeciwnościami losu nie tylko napisał scenariusz "Rocky’ego
", lecz także zagrał w nim główną rolę. Film rozpoczął jedną z najsłynniejszych filmowych franczyz wszech czasów, która doczekała spin-offów z serii "Creed
" i łącznie zarobiła niemal 2 miliardy dolarów
Stephan James – skąd go znamy? James
w 2016 roku zwrócił uwagę krytyków rolą w filmie "Zwycięzca
", a dwa lata później pojawił się w cenionym "Gdyby ulica Beale umiała mówić
". Szczególnym uznaniem cieszył się jego występ w serialu "Homecoming
", za który został nominowany do Złotego Globu
. Urodzonego w 1993 roku aktora niedawno mogliśmy oglądać w "Zawsze przychodzi noc
" z Vanessą Kirby
, a wkrótce pojawi się w "War Machine
" Netflixa.
"Rocky" - zwiastun filmu