Obsadzono rolę Carla Weathersa w filmie o kulisach "Rocky'ego"

Trwają prace nad filmem "I Play Rocky", opowiadającym o kulisach powstania kultowego "Rocky’ego". Do obsady dołączyła właśnie nowa gwiazda.

"I Play Rocky" – kto dołączył do obsady?



Nowym zatrudnionym aktorem jest Stephan James – wcieli się on w Carla Weathersa, który w serii "Rocky" zagrał postać Apolla Creeda – rywala Rocky’ego, który później nawiązał z nim przyjacielskie stosunki. Na ekranie będzie mu towarzyszyć Anthony Ippolito, któremu przypadła rola Sylvestra Stallone’a.

stephan-james.jpg Getty Images © Robert Okine

Powstający dla Amazon MGM film reżyseruje Peter Farrelly ("Green Book") według scenariusza Petera Gamble’a ("Biurowa rebelia"). Produkcja ma opowiedzieć prawdziwą historię Stallone’a, który mierząc się z przeciwnościami losu nie tylko napisał scenariusz "Rocky’ego", lecz także zagrał w nim główną rolę. Film rozpoczął jedną z najsłynniejszych filmowych franczyz wszech czasów, która doczekała spin-offów z serii "Creed" i łącznie zarobiła niemal 2 miliardy dolarów

Stephan James – skąd go znamy?



James w 2016 roku zwrócił uwagę krytyków rolą w filmie "Zwycięzca", a dwa lata później pojawił się w cenionym "Gdyby ulica Beale umiała mówić". Szczególnym uznaniem cieszył się jego występ w serialu "Homecoming", za który został nominowany do Złotego Globu. Urodzonego w 1993 roku aktora niedawno mogliśmy oglądać w "Zawsze przychodzi noc" z Vanessą Kirby, a wkrótce pojawi się w "War Machine" Netflixa.

"Rocky" - zwiastun filmu




