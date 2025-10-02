Newsy Filmy "Mam parę uwag" #123: "Jedna bitwa po drugiej" jest aż TAK dobra?
"Mam parę uwag" #123: "Jedna bitwa po drugiej" jest aż TAK dobra?

Jeden dobry film po drugim – to chyba aktualny opis filmografii Paula Thomasa Andersona. Gdybyśmy chcieli ułożyć ranking najlepszych filmów reżysera, na jakim miejscu umieścilibyśmy jego najnowsze dzieło, "Jedna bitwa po drugiej"? Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o nim w najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag". Posłuchajcie!
    

W sto dwudziestym trzecim odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Jedna bitwa po drugiej" (reż. Paul Thomas Anderson, 2025). Co sprawia, że Paul Thomas Anderson nakręcił prawdopodobnie najbardziej aktualny i polityczny film w swojej karierze? Jak wierną ekranizacją powieści "Vineland" Thomasa Pynchona jest "Jedna bitwa po drugiej"? W jaki sposób pracują tu klasyczne andersonowskie wątki: ojcostwo i Ameryka? Kto wygrywa aktorski pojedynek: Leonardo DiCaprio czy Sean Penn? A może Teyana Taylor i Chase Infiniti? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
      
Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun




