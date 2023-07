CO? W "Oppenheimerze" Nolan wysadził w powietrze własną córkę? Kogo zagrała Flora Nolan?

Dlaczego Nolan obsadził swoją córkę w "Oppenheimerze"?

W wywiadzie dla magazynu "Telegraph" reżyser potwierdził, że pojawia się ona w filmie jako młoda kobieta... której twarz rozpływa się w wyniku wybuchu jądrowego., zdradził Nolan To postać dziewczynki, która pojawia się w wizji tytułowego bohatera., zażartował Nolan , nawiązując do filmu z 1960 roku, w którym reżyser obsadził swojego 9-letniego syna w roli młodej wersji seryjnego mordercy, samemu wcielając się w jego złego ojca., podsumował reżyser.Tytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer ( Cillian Murphy ), który w czasie II wojny światowej kierował osławionym Projektem Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam Nolan , jest książka "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera" pióra Kaia Birda W obsadzie filmu prócz Murphy'ego znaleźli się również Matt Damon Oppenheimer " zadebiutuje w polskich kinach 21 lipca.