"Pingwin" hitem platformy Max?

"Pingwin" największym hitem od czasu "The Last of Us"

Platforma Max nie podała co prawda szczegółowych danych, mimo to twierdzi, że w ciągu pierwszych czterech dni. Rekordowe wyniki osiągnięte zostały we wszystkich krajach, w których Max jest dostępny.Platforma informuje, że na premierze " Pingwina " skorzystał również film Matta Reevesa , którego oglądalność również mocno poszła w górę.Nieco więcej informacji mamy z rynku amerykańskiego, gdzie " Pingwin " najpierw pojawił się na platformie Max, a potem na HBO. Otóż średnia widownia licząc telewizję i platformy wyniosła 5,3 mln.Jest to wynik lepszy od premier ostatniego sezonu " Sukcesji " (4,9 mln) i drugiego sezonu " Białego Lotosu " (4,1 mln). Lepszy start miał jednak serial " Detektyw: Kraina nocy " (5,7 mln).Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz ( Colin Farrell ) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze ( Rhenzy Feliz ). Sofia Falcone ( Cristin Milioti ) i jej brat Alberto ( Michael Zegen ) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.