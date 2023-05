"Quantum Of Solace", "Transformers 2" - ofiary poprzedniego strajku scenarzystów

100 dni koszmarów. Filmy, które padły ofiarą strajku scenarzystów z 2007-8 roku

Strajk scenarzystów trwa dopiero drugi dzień. I choć część programów i seriali już jest w tarapatach, to jednak studia spędziły ostatnich kilka miesięcy na przygotowaniach do niego, więc projekty filmowe jeszcze nie ucierpiały. Jeśli jednak strajk przedłuży się, to sytuacja mocno się zmieni, o czym przypomina historia, który. Oto niektóre z filmów, które stały się ofiarami konflikty scenarzystów z wytwórniami.Scenariusz filmu, a raczej jego ogólny zarys, został dostarczony ledwie parę godzin przed rozpoczęciem strajku. W jednym z późniejszych wywiadów Daniel Craig bez ogródek stwierdził. Przyznał też, że w desperacji sam wziął się za przepisywanie scen. Ponieważ nie jest jednak scenarzystą, efekt był opłakany. Marc Forster przyznawał w późniejszych wywiadach, że był o krok od porzucenia reżyserskiego stołka, przerażony warunkami pracy, jakie wymusił strajk scenarzystów. Michael Bay kręcił to widowisko praktycznie bez scenariusza. Zanim wybuchł strajk Alex Kurtzman Roberto Orci zdążyli przygotować zarys fabuły z ogólnymi wskazówkami co do zwrotów akcji. Bay samodzielnie próbował coś z tego wykrzesać, ale po latach przyzna się do porażki nazywając film "gównem".- powie reżyser w jednym z wywiadów.20th Century Fox robiło wszystko, co było w mocy studia, byle dostać scenariusz przed rozpoczęciem strajku. Nie ważne jaki, byle był. Nie udało się. Koszty produkcji poszły w górę, ponieważ potrzeba było sporo dokrętek, kiedy scenariusz mógł w końcu być poprawiony. Jakby tego było mało, przed premierą filmu widowisko wyciekło do sieci. To, żecokolwiek zarobił, zakrawa na cud.Kolejny projekt, w którym studio domagało się scenariusza - jakikolwiek by on był - przed wybuchem strajku. Producent Lorenzo di Bonaventura tak wtedy o tym mówił:W teorii widowiskomiało gotowy scenariusz przed rozpoczęciem zdjęć. Jednak jego reżyser McG twierdził, że należy go w całości poprawić. Strajk zakończył się w lutym 2008 roku, a już w maju miały się rozpocząć zdjęcia. Christian Bale w jednym z wywiadów z rozgoryczeniem wspominał o tym, jaki to wspaniały scenariusz zaczął pisać Jonathan Nolan , ale strajk i inne zobowiązania Nolana sprawiły, że musiał porzucić projekt.W tym przypadku trudno mówić, żebył ofiarą strajku. Przeciwnie. Film zawdzięcza mu swoje istnienie. 20th Century Fox odłożyło w 2002 roku scenariusz na święty nigdy. Kiedy jednak strajk przedłużał się i wytwórni groziło, że nie będzie mieć nowych filmów, stwierdzono, że lepszy rydz niż nic. Prawdziwymi ofiarami strajku scenarzystów byli w tym przypadku widzowie.Na początku 2008 roku Warner Bros. planował rozpoczęcie zdjęć do widowiska DC, którego gwiazdami mieli być D.J. Cotrona jako Superman Armie Hammer jako Batman . Kiedy wybuchł strajk, scenariusz filmu przechodził właśnie ostatnie poprawki. Praca nad nimi została przerwana. Dodatkowo Warner Bros. pokłóciło się z australijskimi władzami o szczegóły kręcenia filmu (i zatrudniania Australijczyków). Po zakończeniu strajku projekt miał jeszcze przez chwilę szansę powstać w Kanadzie. Gwoździem do trumny okazał się niebywały sukces widowiska Nolana