Ambitny plan Disneya: 16 Oscarów dla "Czarnej Pantery"

Gdy tylko pojawiła się informacja o tym, że w lutym po raz pierwszy zostanie wręczony Oscar w kategorii najlepszy film popularny (Akademia zdążyła się już z tej propozycji wycofać), Disney dał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany zwycięstwem w niej. Studio ma o wiele ambitniejsze plany, które właśnie zostały ujawnione.Na oscarową kampanięprzeznaczony został spory budżet. Ma on podkreślić walory artystyczne widowiska, a także jego kulturowe znaczenie dla amerykańskiego społeczeństwa. Studio liczy, że Akademia to dostrzeże i przyzna filmowi nominacje w aż 16 kategoriach.Oto, na które statuetki w przypadkuliczy Disney:FilmReżyseriaScenariusz adaptowanyAktorAktor drugoplanowyAktorka drugoplanowaZdjęciaMontażScenografiaKostiumyCharakteryzacjaDźwiękMontaż dźwiękuEfekty specjalneMuzykaPiosenkaW kategorii aktor drugoplanowy, Disney zgłosił: Michaela B. Jordana Foresta Whitakera oraz Andy'ego Serkisa W kategorii aktorka drugoplanowa, Disney zaprezentował kandydatury: Lupity Nyong'o Na ile skuteczna będzie kampania Disneya, przekonamy się w styczniu, kiedy ogłoszone zostaną nominacje.