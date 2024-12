BNP Paribas Warsaw SerialCon: Co warto obejrzeć? TOP najciekawszych seriali

Druga z kolei produkcja wschodzącego scenariopisarskiego talentu Pawła Demirskiego to po raz kolejny próba postawienia rodzimych elit w redefiniującej ich życia sytuacji. W debiutanckich " Artystach " scenarzysta przyglądał się współczesnym realiom świata sztuki, obierając za swojego protagonistę dyrektora warszawskiego teatru. W " Udarze " z kolei na warsztat bierze rzeczywistość programów telewizyjnych. Głównym bohaterem tej tragikomicznej opowieści jest słynny gwiazdor kulinarnych show ( Jacek Poniedziałek ), który w wyniku tytułowej przypadłości jest zmuszony do przewartościowania swojego życia i poukładania go na nowo. O serialu było głośno za sprawą szokującej aktorskiej metamorfozy. Jacek Poniedziałek nie tylko intensywnie pracował ze sztabem makijażystów i charakteryzatorów, ale też potężnie przytył do roli starzejącej się kulinarnej gwiazdy. Polski "Wieloryb" w wersji feel-good? Tak, ale z wyrazistym komentarzem na temat współczesnej rzeczywistości.