Nie tylko Ed Gein. Oto najlepsze filmowe potwory

Ed Gein to jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Ameryki. Jego brutalne zbrodnie zawładnęły zbiorową wyobraźnią i stały się inspiracjami dla najsłynniejszych filmowych dzieł popkultury. Wśród filmów zainspirowanych działalnością "rzeźnika z Plainfield" są: "Psychoza", "Teksańska masakra piłą mechaniczną" i "Milczenie owiec". Z okazji premiery serialu "Potwór: Historia Eda Geina" na platformie Netflix przedstawiamy 15 filmów o seryjnych mordercach, po które warto sięgnąć, kiedy skończycie oglądać serial.

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW O SERYJNYCH MORDERCACH



15
plakat filmu American Psycho

American Psycho

2000
1h 41m

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Kanada

USA

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Film nakręcony na podstawie kultowej powieści Breta Eastona Ellisa. Christian Bale jako psychopata Patrick Bateman - chodząca i mordująca kwintesencja kultury yuppie. Pod wieloma względami satyryczny wydźwięk książki został złagodzony, a czarny humor zamienił się w czystą groteskę. Toksyczna męskość to jednak wciąż temat - rzeka, co czyni z "American Psycho" udaną adaptację - Bale jako zadbany, pedantyczny Bateman nie bez powodu wszedł do panteonu popkultury.

14
plakat filmu Dziwak

Dziwak

Creep
2014
1h 22m

Thriller

USA

Thriller

Mark Duplass ma twarz niczym bezchmurny poranek. Ale jeśli kiedyś zastanawialiście się, dlaczego czujecie się nieswojo, spoglądając w jego pogodne oblicze, w tych filmach znajdziecie odpowiedź. "Dziwak", jak sam tytuł wskazuje, jest dziwny. Naprawdę dziwny. W psychopatyczno-kompulsywno-uwierająco-niekomfortowy sposób. Z brodą (część druga), czy bez (część pierwsza), tytułowy seryjny morderca robi dziwaczne rzeczy w dziwaczny sposób, osiągając najdziwaczniejsze rezultaty. Jeśli pamiętacie jeszcze estetykę found footage, wiedzcie, że twórcy znaleźli kapitalny sposób na jej ogranie. Groteska? Horror? Psychodrama? Niezła beka? Nie wiadomo, czy się bać, czy śmiać.
13
plakat filmu Głęboka czerwień

Głęboka czerwień

Profondo rosso
1975
2h 6m

Thriller

Włochy

Thriller

Filmów o seryjnych mordercach powstały setki, ale żaden z nich nie był równie stylowy co "Głęboka czerwień" - opus magnum w karierze Daria Argenta.  To historia brytyjskiego muzyka (znany z "Powiększenia" David Hemmings), który staje się przypadkowym świadkiem zabójstwa. Wspierany przez dociekliwą dziennikarkę bohater postanawia na własną rękę wytropić sprawcę zbrodni. W efekcie zostaje wciągnięty w spiralę fotogenicznej przemocy.

12
plakat filmu Człowiek pogryzł psa

Człowiek pogryzł psa

C'est arrivé près de chez vous
1992
1h 35m

Dramat

Dokumentalizowany

Belgia

Dramat

Dokumentalizowany

W dniu premiery belgijska czarna komedia spolaryzowała publiczność. Część widzów zarzucała twórcom nihilizm oraz cyniczne epatowanie zbrodnią. Nie brakowało jednak głosów, że dzieło André Bonzela, Benoîta Poelvoorde i Rémy'ego Belvauxa to dosadna satyra na goniące za sensacją media oraz społeczeństwo zafascynowane przemocą. "Człowiek pogryzł psa" opowiada historię grupy dokumentalistów podążających śladami seryjnego mordercy, który powoli wciąga ich w swój krwawy fach. Film został zakazany w wielu krajach.

11
plakat filmu Podglądacz

Podglądacz

Peeping Tom
1960
1h 41m

Horror

Psychologiczny

Wielka Brytania

Horror

Psychologiczny

Rewelacyjny Karlheinz Böhm jako asystent operatora filmowego, który po godzinach zamienia się w seryjnego mordercę utrwalającego swoje zbrodnie przy pomocy kamery. Naszpikowany freudowskimi symbolami "Podglądacz" traktuje sensacyjną intrygę jako pretekst do rozważań nad naturą kina jako medium zbudowanego na potrzebie podglądactwa. Co ciekawe, w dniu premiery film Michaela Powella wywołał skandal i został zmiażdżony przez krytykę. Dziś to klasyk.

10
plakat filmu Urodzeni mordercy

Urodzeni mordercy

Natural Born Killers
1994
2h 2m

Dramat

Romans

Thriller

USA

Dramat

Romans

Thriller

Mickey i Mallory Knox to napędzana potężnymi traumami oraz żądzą mordu para potworów w ludzkich skórach. Są amoralni, zakochani i efektywni w swojej krwawej profesji. Zaś ich odyseja przez zafascynowaną seryjnymi mordercami Amerykę to przeszywająca wiwisekcja kultury zbudowanej na przemocy, podlewanej krwią. Za kamerą Oliver Stone w szczycie formy. Przed kamerą same gwiazdy - Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr.

9
plakat filmu Dom, który zbudował Jack

Dom, który zbudował Jack

The House That Jack Built
2018
2h 35m

Dramat

Kryminał

Belgia

Dania

Francja

Niemcy

Szwecja

Tunezja

Dramat

Kryminał

Szalona ekstrawagancja Larsa Von Triera. Matt Dillon odbiera życie wszystkiemu, co się rusza - mężczyznom, kobietom, dzieciom i zwierzętom. A reżyser, nieco wyśmiewając inne narracje o psychopatach, zamienia jego losy w ponurą przypowieść o naturze zbrodni i sztuki. Jeśli szukacie pretensjonalnego, transgresyjnego kina, w którym klasycy literatury i malarstwa będą szli pod rękę z najokrutniejszymi zbrodniarzami XX wieku, trafiliście pod właściwy adres. W obsadzie m.in. Uma Thurman, Bruno Ganz i Riley Keough. Uwaga, bardzo drastyczne treści!

8
plakat filmu Zodiak

Zodiak

Zodiac
2007
2h 38m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

David Fincher opowiada o kulisach śledztwa w sprawie tytułowego seryjnego mordercy, który na przełomie lat 60. i 70. terroryzował mieszkańców San Francisco. "Zodiak" to w równym stopniu wciągający kryminał oraz studium obsesji, w jakiej pogrążają się ścigający psychopatycznego zbrodniarza dziennikarze i policjanci. Jak pisał nasz recenzent: dla wszystkich zafascynowanych mroczną podświadomością metropolii jazda obowiązkowa. W rolach głównych Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr oraz Mark Ruffalo.

7
plakat filmu Halloween

Halloween

1978
1h 31m

Horror

USA

Horror

Cień, kształt...Jakkolwiek go nazwiecie, jeden z praojców wszystkich zamaskowanych psychopatów, Michael Myers, do dziś budzi grozę. Nie tylko dlatego, że jego krwawe przygody doczekały się kilkunastu sequeli, spin-offów i rebootów. To facet, z którym nie można negocjować, nie można go przebłagać, ani zatrzymać. A przy okazji - bohater jednego z najlepszych horrorów w dziejach kina. Za kamerą legendarny John Carpenter, twórca takich filmów jak Coś, czy Atak na 13 posterunek. Przed kamerą - królowa krzyku Jamie Lee Curtis.

6
plakat filmu Pachnidło: Historia mordercy

Pachnidło: Historia mordercy

Perfume: The Story of a Murderer
2006
2h 27m

Dramat

Thriller

Belgia

Francja

Hiszpania

Niemcy

USA

Dramat

Thriller

Ekranizacja głośnej powieści Patricka Süskinda. Doskonały Ben Whishaw w roli XVIII-wiecznego perfumiarza, który w poszukiwaniu zapachu idealnego wkracza na ścieżkę zbrodni. Przepięknie sfilmowane widowisko Toma Tykwera to opowieść o przekleństwie geniuszu oraz sztuce będącej poza dobrem i złem. W obsadzie także Alan Rickman, Dustin Hoffman i John Hurt

5
plakat filmu Zagadka zbrodni

Zagadka zbrodni

Sal-in-sui Choo-eok
2003
2h 9m

Kryminał

Dramat

Korea Południowa

Kryminał

Dramat

Pierwsze arcydzieło w karierze autora "Parasite", Joon-ho Bonga. Inspirowana autentycznymi zdarzeniami historia grupy policjantów, którzy w latach 80. prowadzili śledztwo w sprawie serii morderstw na koreańskiej prowincji. Reżyser z wirtuozerią miksuje tu tak odległe gatunki jak dreszczowiec, dramat obyczajowy i slapstickowa komedia, zaś tytułowa zagadka  okazuje się równie ważna co relacje między bohaterami. Uwaga, finałowa scena działa jak uderzenie kluczem francuskim w potylicę.

4
plakat filmu Psychoza

Psychoza

Psycho
1960
1h 49m

Thriller

USA

Thriller

Żelazna klasyka thrillera, horroru i wszystkiego pomiędzy. Anthony Perkins jako psychopatyczny morderca Norman Bates, hollywoodzka megagwiazda Janet Leigh jako jego niespodziewana ofiara (trudno wyobrazić sobie szok, w jakim musiała być widownia po słynnej scenie pod prysznicem!) oraz Alfred Hitchcock jako reżyser zmieniający raz na zawsze reguły gry. "Psychoza" po dziś dzień jest arcydziełem horrorowego minimalizmu, a jednocześnie rozbuchanym freudowskim koszmarem. Strach się bać!

3
plakat filmu M - Morderca

M - Morderca

M
1931
1h 57m

Thriller

Niemcy

Thriller

Klasyka kina, której nie ima się rdza. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 30. W Berlinie. Po ulicach miasta grasuje groźny psychopata, seryjny morderca - pedofil. Policja przygotowuje obławę. Tymczasem przywódcy światka przestępczego postanawiają sami schwytać i ukarać zbrodniarza. Arcydzieło Fritza Langa to zarazem fenomenalnie zrealizowany psychologiczny dreszczowiec jak i mrożący krew w żyłach portret pogrążającego się w obłędzie niemieckiego społeczeństwa. W roli głównej wielki Peter Lorre.

2
plakat filmu Milczenie owiec

Milczenie owiec

The Silence of the Lambs
1991
1h 58m

Thriller

USA

Thriller

Pięć Oscarów. I to najważniejszych - najlepszy film, reżyser Jonathan Demme, autor scenariusza Ted Tally oraz aktorski duet Jodie Foster - Anthony Hopkins. To najbardziej utytułowany film w historii kina grozy oraz portret filmowego psychopaty, który zmienił kulturę popularną. Miłośnik wybornego chianti oraz wątróbek podejrzanego pochodzenia Hannibal Lecter do dziś pozostaje przerażającym wzorcem seryjnego mordercy. Trudno pojąć jego naturę. I jeszcze trudniej oderwać od niego wzrok.

1
plakat filmu Siedem

Siedem

Se7en
1995
2h 7m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow - na nich byliśmy gotowi, w końcu widzieliśmy rewelacyjną czołówkę. Jednak przed seansem kultowego filmu Davida Finchera nikt się nie spodziewał, że nieuwzględniony w napisach początkowych Kevin Spacey zamieni ten świetnie nakręcony, przerażający thriller w wybitny poemat strachu. Ale zamienił, pisząc przy okazji historię kina. Jego John Doe - bezwzględny egzekutor boskiej woli - to postać wymykająca się normom, logice oraz empatii. Destylat ze wszystkiego, co w nas najgorsze.

