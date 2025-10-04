Nie tylko Ed Gein. Oto najlepsze filmowe potwory

Ed Gein to jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Ameryki. Jego brutalne zbrodnie zawładnęły zbiorową wyobraźnią i stały się inspiracjami dla najsłynniejszych filmowych dzieł popkultury. Wśród filmów zainspirowanych działalnością "rzeźnika z Plainfield" są: "Psychoza", "Teksańska masakra piłą mechaniczną" i "Milczenie owiec". Z okazji premiery serialu "Potwór: Historia Eda Geina" na platformie Netflix przedstawiamy 15 filmów o seryjnych mordercach, po które warto sięgnąć, kiedy skończycie oglądać serial.
RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW O SERYJNYCH MORDERCACH