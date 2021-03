Co obejrzeć w weekend? Polecamy filmy i serial na platformach streamingowych

W końcu weekend! A to oznacza więcej czasu na oglądanie filmów i seriali – nadrabianie zaległości, wyszukiwanie perełek i odpalanie wyczekiwanych premier.

***

NOWOŚCI

filmy

do obejrzenia na: Netflix

***

do obejrzenia na: Apple TV+





seriale

do obejrzenia na: HBO GO





3 2 1 0



Pokolenie " to mroczny, a jednocześnie zabawny serial o bardzo zróżnicowanej grupy licealistów. Odkrywając różne wymiary seksualności, wystawiają na próbę głęboko zakorzenione przekonania i granice dotyczące życia, miłości i natury rodziny w swojej konserwatywnej społeczności. ***

Dopasowani" do obejrzenia na: Netflix

"



3 2 1 0



Dopasowani " to serial osadzony w niedalekiej przyszłości. Technologia porównywania DNA pozwala w niej na wskazanie każdemu idealnego partnera, czyli osoby, do której pokochania jesteśmy genetycznie predysponowani. Bądźmy szczerzy, nawet osoby żyjące w świetnych związkach czasami zastanawiają się, czy gdzieś na świecie nie ma kogoś dla nich lepszego. A co gdyby do znalezienia idealnej drugiej połówki wystarczyło przebadanie próbki włosów? Pomysł jest dosyć prosty, ale jego konsekwencje wręcz przeciwnie. ***

Sky Rojo" do obejrzenia na: Netflix

Trzy prostytutki – Coral, Wendy i Gina – uciekają w poszukiwaniu wolności. W pogoń za nimi rusza ich alfons Romeo z Las Novias Club, wspierany przez specjalistów od mokrej roboty, Moisesa i Christiana. Kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom, wiedząc, że każda sekunda może być ich ostatnią. Przy okazji odkrywają potęgę przyjaźni oraz to, że razem są silniejsze i mają większą szansę na odzyskanie normalnego życia.



3 2 1 0



Trzy prostytutki – Coral, Wendy i Gina – uciekają w poszukiwaniu wolności. W pogoń za nimi rusza ich alfons Romeo z Las Novias Club, wspierany przez specjalistów od mokrej roboty, Moisesa i Christiana. Kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom, wiedząc, że każda sekunda może być ich ostatnią. Przy okazji odkrywają potęgę przyjaźni oraz to, że razem są silniejsze i mają większą szansę na odzyskanie normalnego życia. ***

Chyłka. Inwigilacja ", sezon 4. do obejrzenia na: player.pl

Przed Chyłką czas pełen prawniczych i osobistych wyzwań. W życiu prywatnym mecenas pojawi się perspektywa znaczących zmian. W kolejnej odsłonie produkcji Player Original Chyłka, pod wpływem manipulacji Langera, zostanie zmuszona, by skonfrontować się z ojcem. Mimo wielu lat, które upłynęły od tragicznych wydarzeń opisanych w cymelium nigdy nie zdołała naprawić z nim relacji. W jej życiu osobistym zajdzie nieoczekiwana zmiana. Wiadomość, którą otrzyma, zmusi ją do rezygnacji z ulubionych nawyków i przyzwyczajeń. Przed Chyłką czas pełen prawniczych i osobistych wyzwań. W życiu prywatnym mecenas pojawi się perspektywa znaczących zmian. W kolejnej odsłonie produkcji Player Original Chyłka, pod wpływem manipulacji Langera, zostanie zmuszona, by skonfrontować się z ojcem. Mimo wielu lat, które upłynęły od tragicznych wydarzeń opisanych w cymelium nigdy nie zdołała naprawić z nim relacji. W jej życiu osobistym zajdzie nieoczekiwana zmiana. Wiadomość, którą otrzyma, zmusi ją do rezygnacji z ulubionych nawyków i przyzwyczajeń.













DO NADROBIENIA



Pan T."

do obejrzenia na: Netflix / Chili / Ipla / Rakuten / vod.pl / Play Now / Canal+ / player.pl



Warszawa, rok 1953, czasy stalinowskie. W hotelu dla literatów mieszka uznany pisarz, Pan T., skrywający ironiczne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość za ciemnymi okularami. Pan T. utrzymuje się z korepetycji z języka polskiego udzielanych ślicznej maturzystce, z którą łączy go relacja wykraczająca poza pomoc w pisaniu wypracowań. Życie Pana T. staje się jeszcze ciekawsze, gdy jego sąsiadem zostaje chłopak z prowincji i czyni go swoim idolem, maturzystka decyduje się na pewne wyznanie, a on sam wpada w oko tajnej policji politycznej.

Naszą recenzję możecie przeczytać TU.



3 2 1 0





Warszawa, rok 1953, czasy stalinowskie. W hotelu dla literatów mieszka uznany pisarz, Pan T., skrywający ironiczne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość za ciemnymi okularami. Pan T. utrzymuje się z korepetycji z języka polskiego udzielanych ślicznej maturzystce, z którą łączy go relacja wykraczająca poza pomoc w pisaniu wypracowań. Życie Pana T. staje się jeszcze ciekawsze, gdy jego sąsiadem zostaje chłopak z prowincji i czyni go swoim idolem, maturzystka decyduje się na pewne wyznanie, a on sam wpada w oko tajnej policji politycznej. ***

Mulan" do obejrzenia na: player.pl / Chili / Rakuten / vod.pl / Canal+

"Niki Caro i sztab scenarzystów zdecydowanie odcinają się od wersji animowanej, co nie znaczy wcale, że ją ignorują lub co gorsza negują. Nawiązania do oryginału zostały jednak wplecione w taki sposób, by nie stłumiły autonomiczności nowej " Mulan ". Mulan " to aktorska wersja animacji Disneya z 1998 roku. W naszej recenzji przeczytacie:





3 2 1 0



Całą znajdziecie pod linkiem TU ***

Tenet" do obejrzenia na: player.pl / Chili / Rakuten / vod.pl / Canal+

Wciąż nie nadrobiliście " Twardziel bez imienia i właściwości, luksusowe jachty przecinające fale, czarny charakter rodem z przygód Jamesa Bonda, nieszczęśliwa i usychająca przy okrutnym mężu paprotka, pościgi, strzelaniny, akrobatyka miejska..." Tenet " posklejano z gatunkowych prefabrykatów kina klasy B. A jednak, paradoksalnie, być może dlatego przyszyta doń naukowa podszewka nie sprawia wrażenia obcej materii.

Całą recenzję znajdziecie Całą recenzję znajdziecie TU Wciąż nie nadrobiliście " Tenet Christophera Nolana ? Może zachęci Was do tego nasz recenzent, który pisze o filmie:





3 2 1 0



***

25 lat niewinności" do obejrzenia na: player.pl / Ipla / vod.pl / Play Now / Canal+

Jeśli nie zdążyliście obejrzeć w kinach nowego filmu Choć historia niesłusznie oskarżonego i skazanego za morderstwo Tomasza Komendy doczekała się gorzkiego happy endu, "25 lat niewinności" ogląda się tak, jakbyśmy wciąż musieli wstrzymywać oddech.

Całą recenzję znajdziecie Jeśli nie zdążyliście obejrzeć w kinach nowego filmu Jana Holoubk a o historii Tomasza Komedy, wciąż macie na to szansę w serwisach streamingowych. Dlaczego warto? Michał Walkiewicz przekonuje w swojej recenzji:Całą recenzję znajdziecie TUTAJ



Zgadzamy się z Małgorzatą Steciak, która pisze w swojej recenzji, że: To najciekawszy i najbardziej wzruszający film o odchodzeniu ostatnich lat. Jego nienachalna i delikatna narracja nasuwa skojarzenia z nominowaną do Oscara Joanną" Anety Kopacz , będącą dyskretną kroniką umierania w otoczeniu najbliższych. Nie ma tu szantażu emocjonalnego, fetyszyzowania choroby i cierpienia. Murphy pokazuje, jak wygląda codzienność rodziny, do której wkradł się intruz.

Całą recenzję znajdziecie TU



3 2 1 0











Zrobiliśmy dla Was przegląd najciekawszych propozycji dostępnych na platformach streamingowych. Może spodoba Wam się serial " Pokolenie ", który można już oglądać w HBO GO? A może zainteresuje Was historia rapera Biggiego? Dokument o nim znajdziecie na platformie Netflix. Mamy też dla Was propozycje najgłośniejszych hitów, które być może przegapiliście w kinie, a można je już obejrzeć w domu na VOD.Liczymy też na Waszą pomoc. Co Wy planujecie obejrzeć? O czym słyszeliście? Co chcielibyście polecić? Dajcie znać w komentarzach.Młody student ( Tom Holland ) rzuca college i zaciąga się do wojska. Trafia do Iraku, poślubiwszy wcześniej Emily ( Ciara Bravo ). Po powrocie z wojny z zespołem stresu pourazowego wkracza na drogę przestępstwa i narkotyków, z której nie łatwo wrócić.