Czy to tegoroczna oscarowa dziesiątka? Gildia Producentów ogłosiła nominacje

źródło: Materiały prasowe
Amerykańska Gildia Producentów Filmowych ogłosiła nominacje do swoich nagród. Zwykle traktowane są one jako prognoza oscarowej kategorii "Najlepszy film". Czy zatem poznaliśmy właśnie potencjalną listę filmów, które będą walczyć w tym roku o Nagrodę Akademii w najważniejszej z kategorii? Zobaczcie, jakich tytułów zabrakło w puli.
   

Oto nominowani do nagród Gildii Producentów




O nagrodę Gildii Producentów w kategorii "Najlepszy film" walczą w tym roku "Bugonia", "F1: Film", "Frankenstein", "Hamnet", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Wartość sentymentalna", "Grzesznicy", "Sny o pociągach" i "Zniknięcia".

Wśród nominowanych zabrakło takich tytułów jak m.in. "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego czy "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho, ale nie przesądza to jeszcze oscarowych szans tych tytułów – kapituła oscarowa jest bowiem dużo bardziej międzynarodowa. Nominacji nie dostały też "Avatar: Ogień i popiół" ani "Wicked: Na dobre". Czas pokaże, czy przebiją się na Oscarach.

Nagrody zostaną wręczone 28 lutego. Ceremonia odbędzie się w Fairmont Century Plaza w Los Angeles.

Oto lista nominowanych:

NAJLEPSZY FILM
"Bugonia"
"F1: Film"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Wartość sentymentalna"
"Grzesznicy"
"Sny o pociągach"
"Zniknięcia"

FILM ANIMOWANY
"Pan Wilk i spółka 2"
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
"Elio"
"K-popowe łowczynie demonów"
"Zwierzogród 2"

SERIAL DRAMATYCZNY
"Andor"
"Dyplomatka"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Rozdzielenie"
"Biały Lotos"

SERIAL KOMEDIOWY
"The Bear"
"Hacks"
"Zbrodnie po sąsiedzku"
"Miasteczko South Park"
"Studio"

SERIAL LIMITOWANY/ANTOLOGIA
"Dojrzewanie"
"Bestia we mnie"
"Czarne lustro"
"Black Rabbit"
"Kwestia seksu i śmierci"

Pełną listę nominowanych we wszystkich kategoriach znajdziecie TUTAJ.


"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun


