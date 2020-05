Filmy o dzieciństwie nie dla dzieci

***







Przygotowaliśmy dziś dla Was zestawienie pięciu ciekawych filmów o dzieciństwie oczami dzieci, ale niekoniecznie dla dzieci. Dajcie znać, czy je widzieliście i co jeszcze dopisalibyście do tej listy.Więcej filmowych propozycji znajdziecie w zakładce na stronie głównej #ZOSTAŃWDOMU Film Richarda Linklatera – kręcony z odstępami przez 12 lat – opowiada o 12 latach z życia pewnej rodziny. W centrum wydarzeń znajduje się Mason, który wspólnie z siostrą Samanthą zostaje zabrany w emocjonalną, transcendentną podróż przez lata dzieciństwa aż do dorosłości. A my przeżywamy ją razem z nim. Dużo tu czułości, empatii i poczucia humoru. Gwarantujemy, że nie raz i nie dwa łza się Wam w oku zakręci.Choroba matki i przeprowadzka na wieś z ojcem to duże wydarzenie dla małych bohaterek filmu Hayao Miyazakiego . W oswojeniu strachu, niepewności i bólu pomaga im niezwykła postać, którą spotykają w lesie. Oglądając " Mojego sąsiada Totoro ", przypomnicie sobie, jakim cudem jest dziecięca wyobraźnia.Obiektywnie sądząc, życie małej Hushpuppy mieszkającej z ojcem w rozpadającym się domu w okolicy zalanej wodą wygląda jak koszmar, ale dzięki dziecięcej super mocy, jaką jest niepohamowana fantazja, dziewczynka znajduje ratunek z magicznym świecie natury. Od grającej ją wybitnie zdolnej Quvenzhané Wallis nie da się oderwać oczu.10-leni Jojo jest bystry i zdeterminowany – chce być przykładnym nazistą, a jego najlepszym przyjacielem jest sam Adolf Hitler. Jego dziecięca naiwność każe mu bezkrytycznie przyjmować wszystkie nakazy i zakazy wpajane w szkole. Ale do czasu. W końcu zacznie dostrzegać, że świat jest dużo bardziej skomplikowany. Film najlepiej podsumowuje zdanie naszego recenzenta: "Waititi z wyczuciem portretuje sielską, magiczną krainę dzieciństwa nawiedzaną przez upiory wojny".O tym, że dzieciństwo może być przerażające i pełne lęków, łatwo zapomnieć. Najlepiej przypomina o tym film Spike'a Jonziego , który opowiada o chłopcu targanym zbyt trudnymi do udźwignięcia dla niego emocjami. Przełomowa będzie dla niego podróż na wyspę zamieszkałą przez niby pocieszne, a jednak i okrutne, zapatrzone w siebie stwory. Bardzo pouczająca lekcja.