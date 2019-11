Grudzień w HBO GO – nowe filmy i seriale

Nowe seriale:

Nowości filmowe:

Animowane nowości filmowe:

Klasyka filmowa:

Grudzień w serwisie HBO GO upłynie pod znakiem hitów kinowych i serialowych nowości. Początek miesiąca to przede wszystkim powrót. Trzeci sezon tej kultowej już produkcji HBO Europe to powrót na granicę, w Bieszczady, gdzie nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi graczeZ nowymi sezonami w serwisie pojawią się również takie produkcje jak:– mroczny serial, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie oraz– serial sensacyjny o agencie, który ma przed sobą szereg trudny zadań.Koniec roku to także gratka dla fanów przygód nastoletniego czarodzieja z książek J.K. Rowling , Harry'ego Pottera. Do serwisu dodane zostaną nie tylko wszystkie filmy z serii Harry Potter, ale także dwa filmy koncentrujące się na postaci Newta Skamandera - ulubionego pisarza tego niezwykłego nastolatka:orazWśród innych filmowych hitów grudnia, które przygotowane zostały dla widzów na zimowe oglądanie są– czyli megahit o grupie Avengersów, którzy powracają, aby po raz kolejny zmierzyć się z siłami zła i pokonać szalonego tyrana. W rolach głównych występują: Robert Downey Jr. Chris Hemsworth oraz Scarlett Johansson . Innym tytułem jest także, czyli oparta na powieści Stephena Kinga opowieść o rodzinie, która odkrywa w lesie tajemnicze cmentarzysko, oraz– filmowa opowieść o młodej dziewczynie z Nowego Jorku, która leci ze swoim chłopakiem do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela.Najmłodsi widzowie będą mogli miło spędzić czas, oglądając takie animowane filmy jakoraz, czyli kolejne przygody pociesznego mamuta Mańka i grupy jego przyjaciół, czy wyróżniane animacje DisneyaczyZ każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w grudniu:– trzeci sezon serialu produkcji HBO Europe. Na granicy w Bieszczadach nigdy nie jest spokojnie. Animacja Tima Burtona - premiera: 1 grudnia– uhonorowana Oscarem i Złotym Globem, rewelacyjna animacja z przesympatycznym, marzącym o karierze wielkiego kucharza, szczurkiem w roli głównej - premiera: 15 grudnia– Judy Hops, pierwsza w historii króliczyca zatrudniona w policji, musi rozwiązać skomplikowaną kryminalną zagadkę - premiera: 15 grudnia– psi gwiazdor, któremu popularność uderzyła do głowy, zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem. Disneyowska animacja nominowana do Oscara i Złotego Globu - premiera: 15 grudnia– kultowy horror w reżyserii twórcy Sama Raimiego . Piątka studentów, aby przetrwać, musi stawić czoła śmiercionośnym demonom - premiera: 6 grudnia Kevin Spacey w roli przeżywającego kryzys wieku średniego mężczyzny, który zakochuje się w koleżance swojej nastoletniej córki. Deszcz nagród, w tym pięć Oscarów - premiera: 23 grudnia– zwariowana komedia z Robem Schneiderem w roli prostodusznego czyściciela akwariów. Aby zdobyć pieniądze i wyplątać się z kłopotów, mężczyzna zostaje żigolakiem – premiera: 23 grudnia Gary Oldman jako mroczny rumuński książę, który przyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka młoda kobieta przypominająca jego tragicznie utraconą ukochaną. Film Francisa Forda Coppoli – premiera: 24 grudnia– premiera: 30 grudnia