Kim są bohaterowie "Eternals" Marvela?

W obliczu pandemii, przesuwanych premier oraz braku zwiastuna filmu łatwo zapomnieć, że na horyzoncie wciąż czai się widowisko Marvela Eternals ". Dobrym przypomnieniem tego faktu są opisy bohaterów filmu, które właśnie pojawiły się w sieci. Kim są tytułowi "Przedwieczni"?Ikaris ( Richard Madden Lider i najpotężniejszy z Eternals, który jest dumny z faktu, że może dbać o bezpieczeństwo swoich. Moralny, miły i charyzmatyczny, Ikaris posiada niezwykłą siłę, potrafi latać oraz emitować z oczu promienie kosmicznej energii. Gdy po stuleciach powracają monstrualni Dewianci, Ikaris postanawia zjednoczyć rozproszonych Przedwiecznych, by powstrzymać nowe zagrożenie.Ajak ( Salma Hayek Duchowa przywódczyni Eternals. Jej mądrość prowadzi drużynę od czasu, gdy jej członkowie przybyli na Ziemię, by ocalić ludzkość przed Dewiantami i pomóc w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, w jakim żyją dziś. Ajak potrafi nie tylko leczyć ludzi oraz Eternals - jest również w stanie komunikować się z Celestials.Phastos ( Brian Tyree Henry Phastos został obdarzony mocą inwencji. Potrafi stworzyć, cokolwiek sobie wyobrazi, pod warunkiem, że ma pod ręką wystarczająco dużo materiałów. Przez wieki pomagał w rozwoju ludzkiej technologii, samemu pozostając jednak w cieniu.Makkari ( Lauren Ridloff Makkari to najszybsza kobieta we wszechświecie. Wykorzystuje swoją kosmiczną prędkość do badania planet dla Eternals. Jako jedyna niesłysząca członkini grupy, pozostaje nieczuła na dźwiękowe uderzenie, które towarzyszy jej pędowi.Druig ( Barry Keoghan Druig wykorzystuje kosmiczną energię do kontrolowania ludzkich umysłów. Oddalił się od pozostałych Eternals, bo nie zgadza się z kształtem, jaki przybrały ich interakcje z ludźmi na przestrzeni wieków.Gilgamesh ( Ma Dong-Seok Gilgamesh jest nieprzystępny i potężny - nieraz trudno więc ocenić, czy to wróg czy przyjaciel. To najsilniejszy i najmilszy członek drużyny. Zostaje partnerem Theny, kiedy okoliczności zmuszają ich do oddzielenia się od grupy. Gilgamesh potrafi stworzyć potężny egzoszkielet kosmicznej energii. To zawzięty wojownik, który przeszedł do legendy dzięki swoim licznym potyczkom z Dewiantami.Thena ( Angelina Jolie Zagorzała wojowniczka, która czuje się swobodniej na polu bitwy niż gdziekolwiek indziej. Potrafi wykorzystać kosmiczną energię do stworzenia każdej broni białej, jaką sobie wyobrazi. Pewna siebie i niedostępna, nieoczekiwanie nawiązuje trwającą przez wieki przyjaźń z Gilgameshem.Kingo ( Kumail Nanjiani Kingo ma moc emitowania kosmicznej energii ze swoich dłoni. Na przestrzeni wieków dał się porwać idei sławy. Obecnie jest gwiazdorem z Bollywood, który musi porzucić swoje bogactwo i status, by pomóc drużynie w walce z nowym zagrożeniem.Sersi ( Gemma Chan Sersi to członkini Eternals ze słabością do ludzkości. Z równą radością pracuje ona jako kuratorka muzeum, co ratuje świat przed zagrożeniem ze strony Dewiantów. Sersi potrafi manipulować materią. Od wieków jest zakochana w Ikarisie i pomaga mu zebrać Eternals na ich ostatnią misję.Sprite ( Lia McHugh Sprite - która wygląda jak 12-letnia dziewczynka - ma moc tworzenia iluzji. Jej przyjaźń z Sersi skrywa smutek wynikający z faktu, że od wieków wszyscy traktują ją jak dziecko. Sprite jest jednak dużo silniejsza i sprytniejsza niż się wydaje - co może pomóc w starciu z Dewiantami. Eternals " bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami.Reżyseruje Chloé Zhao (" Jeździec ", " Nomadland "). Premierę zaplanowano na listopad 2021 roku.Więcej informacji o bohaterach uniwersum Marvela znajdziecie w naszej bazie postaci