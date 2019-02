Lutowe nowości na Netflix

FILMY













1 lutego





Budzący respekt krytyk, wyrachowana właścicielka galerii i jej asystentka przejmują obrazy niedawno zmarłego artysty. Wkrótce okazuje się, że tkwi w nich demoniczna moc. W głównej roli Jake Gyllenhaal







15 lutego





16 lutego





21 lutego





22 lutego





28 lutego





SERIALE





1 lutego

"Lucyfer" sezon 3. sezon 3.

15 lutego





20 lutego





"Bates Motel" sezon 5. sezon 5.

22 lutego

"Suburra" sezon 2. sezon 2.

26 lutego

"Shadowhunters: The Mortal Instruments" sezon 3B sezon 3B

Najzimniejszy miesiąc w roku to idealna okazja, żeby sięgnąć po kubek gorącej herbaty, wskoczyć pod kocyk i włączyć Netflix. W lutym czekają na Was: popaprane rodziny, włoskie Las Vegas, kosmiczny statek pełen sekretów, a także coś dla zakochanych!Prześladowany przez demony przeszłości Mad Max uważa, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka po świecie. Zostaje jednak wciągnięty do grupy uciekinierów przemierzających tereny spustoszone przez wojnę nuklearną (Wasteland) w pojeździe zwanym War Rig, prowadzonym przez Imperatorkę Furiosę.Ludzie i Transformery toczą ze sobą wojnę, Optiums Prime odszedł. Klucz do ocalenia naszej przyszłości jest zakopany w sekretach przeszłości, w zapomnianej historii obecności Transformerów na Ziemi. Uratowanie ludzkości leży w rękach nieoczywistych sprzymierzeńców: Cade'a Yeagera ( Mark Wahlberg ), Bumblebee oraz brytyjskiego lorda (sir Anthony Hopkins ) i oksfordzkiej profesorki ( Laura Haddock ).Po roku szczęśliwego związku Tom ( Jason Segel ) i Violet ( Emily Blunt ) zaręczają się i zaczynają planować ślub. Wszystko komplikuje nagły dwuletni staż Violet w innym mieście. Ślub zostaje przełożony, lecz ku niezadowoleniu Toma, przyszła panna młoda dostaje awans i kontrakt na kolejne dwa lata. Czy w końcu uda im się pobrać?Mając po uszy pracy pod dyktando szefów, Nick ( Jason Bateman ), Dale ( Charlie Day ) i Kurt (Jason Sudeikis ) postanawiają tym razem przejąć ster i założyć własny biznes. Wkrótce jednak ich plany krzyżuje przebiegły inwestor. Oszukani, zdesperowani i bez możliwości dochodzenia swoich praw, trzej niedoszli przedsiębiorcy opracowują plan porwania dorosłego syna inwestora w celu odzyskania kontroli nad firmą.Fletcher Reid ( Jim Carrey ) jest doskonałym prawnikiem i notorycznym kłamcą. Nie podoba się to jego synowi Maksowi ( Justin Cooper ), który podczas swoich urodzin zdmuchując świeczki na torcie życzy sobie aby ojciec choć przez 24 godziny powstrzymał się od okłamywania ludzi. Ku zaskoczeniu chłopca jego życzenie się spełnia. Niestety, fakt ten rujnuje życie Fletchera, którego prawdomówność może kosztować karierę.Jasmine ( Cate Blanchett ) przywykła do wygodnej egzystencji u boku męża-biznesmena Hala ( Alec Baldwin ). Do świata luksusowych rezydencji i limuzyn, kolacji w najdroższych restauracjach Nowego Jorku i zakupów w butikach topowych projektantów. Jednak kiedy Hal zostaje zatrzymany pod zarzutem malwersacji, a konta małżeństwa zablokowane, jej uporządkowane życie z dnia na dzień zmienia się nie do poznania.Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta ( Charlize Theron ), która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. Wszystkich czeka czas pełen prób i testów.Ratownik Mitch Buchannon ( Dwayne Johnson ) podejmuje walkę z potentatem paliwowym, którego działania mogą doprowadzić plażę do ekologicznej katastrofy. Mężczyzna musi połączyć siły z nielubianym przez siebie nowym, niestroniącym od zabawy członkiem drużyny ratowniczej, byłym olimpijczykiem Mattem Brodym ( Zac Efron ).Oparta na faktach historia misji statku kosmicznego Apollo 13. Astronauci Lovell, Haise i Swigert mieli lecieć statkiem Apollo 14, ale zostali przesunięci do załogi Apollo 13. Jest rok 1970, Amerykanie zaliczyli już lądowanie na Księżycu i społeczeństwo nie jest zainteresowane tym rutynowym lotem – do czasu aż na statku następuje wybuch...To jedna z takich historii, o które kino musiało się upomnieć. Poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mężem, Janem, ukrywali podczas II wojny światowej dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich z getta i pomagali przetrwać w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego.Załoga złożona z różnej maści naukowców i odkrywców wchodzi na pokład supernowoczesnego statku i wyrusza na poszukiwania obcych form życia, które mogą być ostatnią nadzieją dla zagrożonej zagładą ludzkości. Jednak im dalej w nieznane, tym więcej tajemniczych i śmiertelnie groźnych wydarzeń zagraża życiu załogi i powodzeniu całego przedsięwzięcia.Lucyfer Morningstar ( Tom Ellis ) to Władca Piekieł, którego nudzi dotychczasowe życie. Postanawia więc porzucić swoją funkcję i przenieść się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego. Wkrótce rozpoczyna pracę w policji i stara się karać ludzi za zbrodnie.Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata.Kilka miesięcy po śmierci męża do małego miasteczka w Oregonie sprowadza się Norma Bates ( Vera Farmiga ) z synem Normanem ( Freddie Highmore ). Kobieta kupuje położony na przedmieściach stary motel i zmienia jego nazwę na Bates Motel. Sama wprowadza się do położonego nieopodal domu. Matka z synem zaczynają zapoznawać się z mieszkańcami miasteczka oraz ich życiem.to rozgrywający się w Rzymie thriller kryminalny, który opowiada, w jaki sposób interesy Kościoła, państwa, mafii, lokalnych gangów i deweloperów krzyżują się ze sobą, oraz jak przedstawiciele wszystkich tych grup w pogoni za władzą zacierają granicę między tym co dozwolone, a tym co zakazane.Clary Fray ( Katherine McNamara ) jest zwykłą nastolatką mieszkającą na Brooklynie. Pewnego dnia odkrywa, że pochodzi z rodu Nocnych Łowców, których przeznaczeniem jest walka z demonami.