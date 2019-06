Najlepsze filmy i seriale o podróżach w czasie na Netflix

2 Outlander 2014 4 sezony 2014 7,9 16 360 ocen 13 807 chce zobaczyć gatunek: Dramat

Kostiumowy

Romans

Sci-Fi kraj: USA twórca: Ronald D. Moore obsada: Caitriona Balfe

Sam Heughan Oglądaj na W serialu "Outlander" podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.

3 Efekt motyla 2004 The Butterfly Effect 53 min. 2004 7,8 483 814 ocen 58 969 chce zobaczyć gatunek: Thriller

Sci-Fi kraj: Kanada

USA reżyser: J. Mackye Gruber obsada: Ashton Kutcher

Amy Smart Oglądaj na Czy ruch motylego skrzydełka w Nowym Jorku może spowodować huragan w Japonii? Losy Evana Treborna są ilustracją tej niezwykłej teorii. Młody człowiek odkrywa, że, wykorzystując odziedziczone po ojcu szczególne zdolności, w niewytłumaczalny sposób może przenieść się do świata własnych wspomnień i, ingerując w nie, odwrócić bieg swojego niezbyt udanego życia. Drobne zmiany, jakich dokonuje Evan w przeszłości wpływają również na losy jego najbliższych. I to z katastrofalnym skutkiem. Nowe życie w coraz bardziej niebezpieczny sposób wymyka mu się spod kontroli i aby ratować siebie i tych, których kocha, Evan musi rozwikłać mroczną tajemnicę z dzieciństwa...

5 The Umbrella Academy 2019 1 sezon 2019 7,4 29 418 ocen 8 537 chce zobaczyć gatunek: Fantasy

Akcja kraj: USA twórcy: Steve Blackman obsada: Ellen Page

Tom Hopper Oglądaj na Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreevea. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.

6 Powrót do przyszłości 1985 Back to the Future 56 min. 1985 7,4 315 036 ocen 17 623 chce zobaczyć gatunek: Komedia

Przygodowy

Sci-Fi kraj: USA reżyser: Robert Zemeckis obsada: Michael J. Fox

Christopher Lloyd Oglądaj na Marty McFly jest typowym nastolatkiem, ale ma niezwykłego przyjaciela - doktora Emmetta Browna, który wynalazł wehikuł czasu. W nocy przed centrum handlowym dr Brown pokazuje swój wynalazek Marty'emu. Wygląda on jak udoskonalony samochód, a działa na pluton. Dr Brown zwędził go Libijczykom, którzy chcieli, aby zrobił im bombę atomową. Podczas eksperymentu terroryści zabijają doktora. Marty cudem uchodzi z życiem, ale przenosi się do roku 1955. Szukając dra Browna z lat pięćdziesiątych, natyka się na rodziców i zapobiega ich poznaniu. W wyniku tego może się nigdy nie urodzić...

7 Poza czasem 2016 Timeless 2 sezony 43 min. 2016 7,2 3 763 oceny 2 537 chce zobaczyć gatunek: Dramat

Przygodowy

Sci-Fi kraj: USA twórcy: Eric Kripke obsada: Abigail Spencer

Matt Lanter Bezwzględny przestępca kradnie wehikuł czasu, aby zmienić przeszłość i zniszczyć Amerykę. W pogoń za nim rusza żołnierz Wyatt, naukowiec Rufus i profesor historii Lucy, starając się powstrzymać szaleńcza. Mają niewiele czasu na zatrzymanie nadchodzącej apokalipsy.

8 Continuum: Ocalić przyszłość 2012 Continuum 4 sezony 43 min. 2012 7,1 4 812 ocen 3 979 chce zobaczyć gatunek: Thriller

Sci-Fi kraj: Kanada

USA twórca: Simon Barry obsada: Rachel Nichols

Victor Webster Oglądaj na Rok 2077, światem rządzą wielkie korporacje. Grupie terrorystów, pojmanych i skazanych na śmierć, udaje się uciec, przenosząc się w czasie do 2012 roku. W pościg za przestępcami udaje się protektor Kiera Cameron, dobrze wyszkolona policjantka, która musi powstrzymać terrorystów przed zniszczeniem naszego świata. Kobieta utknęła w przeszłości i nie może się z niej wydostać. Kierze pomaga detektyw Carlos Fonnegra oraz nastoletni geniusz komputerowy Alec Sadler.

10 12 małp 2015 12 Monkeys 4 sezony 42 min. 2015 7,0 4 749 ocen 4 180 chce zobaczyć gatunek: Dramat

Sci-Fi kraj: USA twórcy: Travis Fickett obsada: Aaron Stanford

Amanda Schull Oglądaj na Dwadzieścia siedem lat po tym, jak wirus wymazał prawie całą ludzkość, naukowcy postanawiają wysłać mężczyznę do 2015 roku, by powstrzymał plagę przed jej wybuchnięciem. Jedyną szansą Cole'a jest wirusolog, która zna niebezpieczne źródło wybuchu wirusa.

Premiera drugiego sezonuna platformie Netflix zbliża się wielkimi krokami! Byle do 21 czerwca! Mroczny, klimatyczny serial stawiający przed widzami fascynujące pytania o granice naszej naukowej wiedzy z pewnością zachęci wielu z Was do zgłębiania tematu zjawisk nadprzyrodzonych. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ranking produkcji dostępnych na Netflix, w których bohaterowie mierzą się z tajemnicami podróży w czasie. Brzmi ciekawie? Sprawdźcie naszą listę i koniecznie podzielcie się, co jeszcze polecacie.