Najlepsze filmy o porwaniach. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Dwóch mężczyzn budzi się przykutych do zardzewiałej rury w piwnicy. Zdają sobie sprawę, że są uczestnikami krwawej gry szaleńca: gry, w której stawką jest życie. " Piła " pokazuje porwanie od makabrycznej strony: oto para nieszczęśników, których tajemniczy Jigsaw ( Tobin Bell ) zmusza do podejmowania mrożących krew w żyłach wyborów, które wystawia na próbę nerwy niejednego widza. Dość powiedzieć, że zakuci w stalowe kajdany mężczyźni ( Leigh Whannell Cary Elwes ) zostali wyposażeni w ręczne piły - za słabe, by przeciąć metal, ale wystarczająco silne, by poradzić sobie z ciałem i kośćmi. Czy prowadzący śledztwo detektyw Tappa ( Danny Glover ) zdąży odnaleźć ich, zanim wezmą... sprawy w swoje ręce? Reżyser James Wan bezczelnie lekceważy prawa dobrego smaku, ale zna się na regułach horroru.