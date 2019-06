2 Nawiedzony dom na wzgórzu 2018 The Haunting of Hill House 1 sezon 50 min. 2018 7,9 30 367 ocen 11 202 chce zobaczyć gatunek: Dramat

Horror kraj: USA twórca: Mike Flanagan obsada: Carla Gugino

Michiel Huisman Oglądaj na Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.

3 Najbardziej niezwykłe domy świata 2017 The World's Most Extraordinary Homes 2 sezony 59 min. 2017 7,5 359 ocen 71 chce zobaczyć gatunek: Dokumentalny kraj: Wielka Brytania reżyser: Ed St. Giles Oglądaj na Nagradzany architekt Piers Taylor wraz z aktorką i entuzjastką nieruchomości Caroline Quentin przemierzają świat, by zobaczyć nietypowe domy w najdalszych zakątkach.

4 Kamerdyner 2013 The Butler 12 min. 2013 7,5 91 707 ocen 40 237 chce zobaczyć gatunek: Biograficzny

Dramat kraj: USA reżyser: Lee Daniels obsada: Forest Whitaker

Oprah Winfrey Oglądaj na W 1926 roku młody Cecil opuszcza skonfliktowane na tle rasowym południe USA, szukając szansy na lepsze życie. Wkrótce otrzyma niezwykły dar od losu. Zostanie kamerdynerem w Białym Domu, stając się naocznym świadkiem wydarzeń, które na zawsze zmienią oblicze współczesnego świata. Gdy kolejni prezydenci USA zmagają się ze skutkami zabójstwa Johna F. Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga i kontrowersjami narosłymi wokół wojny w Wietnamie i afery Watergate, Cecil – wpierany przez kochającą żonę Glorię (Oprah Winfrey) – musi podjąć trudną walkę o dobro i szczęście rodziny, któremu na drodze stanie jego własne, bezgraniczne oddanie pracy.

5 The Umbrella Academy 2019 1 sezon 2019 7,4 29 637 ocen 8 542 chce zobaczyć gatunek: Fantasy

Akcja kraj: USA twórcy: Steve Blackman obsada: Ellen Page

Tom Hopper Oglądaj na Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreevea. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.

10 Potrójna granica 2019 Triple Frontier 5 min. 2019 5,8 19 874 oceny 6 079 chce zobaczyć gatunek: Kryminał kraj: USA reżyser: J.C. Chandor obsada: Ben Affleck

Oscar Isaac Oglądaj na Grupa byłych agentów sił specjalnych (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund i Pedro Pascal) spotyka się ponownie, by zaplanować skok w słabo zaludnionej strefie Ameryki Południowej. Po raz pierwszy w swojej karierze ci niedoceniani bohaterowie decydują się na niebezpieczną misję nie dla dobra kraju, ale dla samych siebie. Gdy wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót i wszystko wymyka się spod kontroli, ich umiejętności, lojalność i moralność zostają wystawione na największą próbę w walce o przetrwanie.

Z okazji premiery, nominowanego do Złotego Lwa w Wenecji filmu Darrena Aronofsky'ego Javierem Bardemem w rolach głównych – już dostępny na Netflix! – przygotowaliśmy dla Was zestawienie filmów z równie fascynującymi domami. Przyjrzyjcie się naszemu rankingowi i dajcie znać, jakie inne domostwa wzbudziły w Was podobny zachwyt.