Netflix: Top 10 tygodnia – świat pokochał "Nocnego agenta"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 27.03.-2.04.2023

10 Furie Thanh Sói: Cúc Dại Trong Đêm 2022 50 min. Kryminał Thriller Akcja W tym sequelu filmu " Furia " trzy rozsierdzone mścicielki podejmują walkę ze zbrodniczym syndykatem kontrolującym krwawe ulice Sajgonu lat 90.

8 Johnny 2022 59 min. Biograficzny Dawid Ogrodnik Piotr Trojan Skazany na prace społeczne w hospicjum młody przestępca zaprzyjaźnia się z pełnym empatii księdzem, który całkowicie zmienia jego życie.

7 Widzę cię I See You 2019 36 min. Thriller Helen Hunt Jon Tenney Detektyw mierzący się z problemami osobistymi musi zająć się sprawą zaginionego dwunastolatka. Niebezpieczeństwo, które niesie za sobą odkrycie prawdy, dotyczy także rodziny policjanta.

6 Bi-sang-seong-eon 2021 27 min. Akcja Kang-ho Song Byung-hun Lee Samolot w trakcie podróży na Hawaje staje się obiektem zamachu terrorystycznego. Z sytuacją muszą uporać się służby na ziemi oraz pasażerowie na pokładzie.

4 Złodzieje na pokładzie Chor Nikal Ke Bhaga 2023 50 min. Kryminał Thriller Yami Gautam Sunny Kaushal Stewardesa i jej chłopak muszą ukraść pudełko z diamentami, aby spłacić dawny dług – ale ich plan przeradza się w chaos, gdy samolot zostaje porwany.

3 Kill Boksoon Gil-bok-soon 2023 17 min. Thriller Do-yeon Jeon Kyung-gu Sol W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu - samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.

1 Zabójcze wesele Murder Mystery 2 2023 29 min. Komedia kryminalna Adam Sandler Jennifer Aniston Nick i Audrey Spitz, świeżo upieczeni detektywi dopiero rozkręcający swój biznes, zostają zamieszani w międzynarodowe porwanie ich przyjaciela Maharadży, uprowadzonego z własnego wesela.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 27.03.-2.04.2023

10 Wellmania 2023 - 31 min. Dramat Komedia Celeste Barber J.J. Fong (Sezon 1) Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było.

8 Pogotowie: Nowy Jork Emergency: NYC 2023 - 42 min. Dokumentalny (Sezon 1) Zanurz się w świecie medycyny ratunkowej, w którym życie toczy się w iście zawrotnym tempie. Ten ośmioczęściowy serial dokumentalny to kronika intensywnej i wymagającej codzienności nowojorskich medyków. Poczuj, w jakim rytmie bije serce miejskiego systemu opieki zdrowotnej, doświadczając wzlotów i upadków pielęgniarki lotniczego pogotowia ratunkowego, transplantologów, sanitariuszy, specjalistów dziecięcej chirurgii urazowej i neurochirurgów, którzy dają z siebie wszystko, aby pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

7 Ty You 2018 - 48 min. Thriller Penn Badgley Elizabeth Lail (Sezon 4) Serial oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem. Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Błyskotliwy księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i potajemnie usuwa każdą przeszkodę – i osobę – stojącą na drodze do ukochanej.

6 Niedostrzegana Unseen 2023 - 45 min. Kryminał Thriller Gail Mabalane Brendon Daniels (Sezon 1) Szukająca swojego męża sprzątaczka zostaje wciągnięta w spisek, który ujawnia dawne tragedie i popycha ją ku przemocy.

5 Chwała Deo Geul-lo-ri 2022 50 min. Dramat Hye-kyo Song Do-hyun Lee (Sezon 1) Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.

4 Cień i kość Shadow and Bone 2021 - 52 min. Fantasy Freddy Carter Jessie Mei Li (Sezon 2) Alina Starkov musi uciekać. Dla jednych jest światłem nadziei, a dla innych – podejrzaną zdrajczynią. Ona ma jednak jasny cel –zniszczyć Fałdę Cienia i ocalić Ravkę przed zniszczeniem. Tymczasem jednak Kirigan powraca, aby dokończyć swoje dzieło. Generał, wspierany przez siejącą postrach armię nowych potworów, których – jak się wydaje – nie da się pokonać, i przerażających griszów z nowego zaciągu, jest bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Aby z nim wygrać, Alina i Mal zbierają nowych, potężnych sojuszników i wyruszają w transkontynentalną podróż, aby odnaleźć dwa mityczne stworzenia, które spotęgują jej moce. Z kolei w Ketterdamie Wrony muszą zawiązać nowe sojusze, bo przychodzi im walczyć ze starymi rywalami i wyjaśnić jeszcze dawniejsze zatargi, które zagrażają nie tylko ich miejscu w Baryłce, lecz samemu ich życiu. Gdy dostaną szansę na zabójczy skok, po raz kolejny przyjdzie im stanąć naprzeciw legendarnej Przywoływaczki Słońca. Serial " Kość i cień ", który jest oparty na bestsellerowych powieściach z serii "Grisza" autorstwa Leigh Bardugo , powraca z drugim sezonem pełnym nowych przyjaźni i nowych miłości, jeszcze większych bitew i pasjonujących przygód, a także szokującej rodzinnej tajemnicy, która może wstrząsnąć całym światem.

3 Przed kim uciekamy, Mamo? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2022 - 41 min. Kryminał Thriller Melisa Sözen Qamar Khalaf (Sezon 1) Matka i córka, które łączy nierozerwalna więź, wciąż przed czymś uciekają, zatrzymując się początkowo w luksusowych hotelach. Jednak w miarę jak coraz częściej muszą korzystać z podrzędnych moteli, staje się jasne, że ich życie to nie bajka. A kiedy okazuje się, że ich szlak znaczą liczne zwłoki, nie wiadomo już, czy matka jest ofiarą, czy sprawcą. Czy zdołają wyrwać się z matni?

2 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey Vanessa Lachey. (Sezon 4) Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem w Seattle, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Ten wciągający 12-odcinkowy serial odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa. Jego gospodarzami są Nick

1 Nocny agent The Night Agent 2023 - 49 min. Sensacyjny Thriller Gabriel Basso Luciane Buchanan (Sezon 1) " Nocny agent " to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka . Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

Zwiastun serialu "Nocny agent"

Ubiegły tydzień na platformie Netflix należał do serialu szpiegowskiego " Nocny agent ". Na koncie produkcji po dwóch tygodniach wyświetlania jest już niespełna 400 milionów obejrzanych godzin. Wyniki na podobnym poziomie przez kolejne dni pozwolą dostać się do grona najpopularniejszych tytułów w historii całej platformy. Na taki sukces nie będzie mógł liczyć za to film " Zabójcze wesele ". Komedia akcji z Jennifer Aniston Adamem Sandlerem w rolach głównych uzyskała dość przeciętny wynik niespełna 65 milionów godzin. Trzeba brać pod uwagę, że dla szerokiej publiki kontynuacja " Zabójczego rejsu " była dostępna jedynie przez 3 dni, które wliczają się w podany okres. Przed wami pozostałe najpopularniejsze filmy i seriale ubiegłego tygodnia na platformie Netflix.