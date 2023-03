Netflix: Top 10 tygodnia – inspektor Luther powraca w wielkim stylu

We Have a Ghost

Zeynep Altin jest u kresu sił – nie dość, że jest przepracowana i niedoceniana przez męża, córkę i starzejącego się ojca, to do tego dom pogrzebowy przebrał jej matkę w męski garnitur zamiast jej ulubionej sukienki. Dla Zeynep to kropla, która przepełniła czarę goryczy – postanawia uciec z Monachium na chorwacką wyspę, gdzie znajduje się chata kupiona w sekrecie przez jej matkę wiele lat wcześniej. Tam ma nadzieję znaleźć odrobinę spokoju i odnaleźć się na nowo. Gdyby tylko na tej samej działce nie mieszkał nadal poprzedni właściciel domku, mrukliwy wyspiarz imieniem Josip…

Next in Fashion

(Miniserial) Lot 370 linii Malaysian Airlines miał być rutynowym całonocnym przelotem z Kuala Lumpur do Pekinu z 239 pasażerami i członkami załogi na pokładzie. Jednak wkrótce po starcie w spokojną noc 2014 roku MH370 na zawsze zniknął z ekranów radarów. Szokujące rozpłynięcie się w powietrzu samolotu pasażerskiego trafiło na pierwsze strony gazet, wywołało zamieszki i stało się koszmarem dla krewnych pasażerów. Cały świat zaczął szukać odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły. Ten nakręcony przez RAW w siedmiu krajach wstrząsający serial dokumentalny wykorzystuje mocne zdjęcia archiwalne do rekonstrukcji feralnej nocy, dając widzom szansę poznania trzech najbardziej kontrowersyjnych teorii dotyczących zniknięcia samolotu. Zawiera również wywiady z członkami rodzin pasażerów, naukowcami, dziennikarzami i zwykłymi ludźmi z całego świata, którzy po dziewięciu latach nie chcą porzucić nadziei na wyjaśnienie tej zagadki. To historia pełna spisków i niewyjaśnionych okoliczności, podejrzanych postaci i oficjalnej ciszy w eterze, ale przede wszystkim okazja do podtrzymania pamięci o tych, którzy zaginęli w jednej z największych nierozwiązanych zagadek naszych czasów i do dalszego poszukiwania odpowiedzi.