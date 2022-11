Netflix: Top 10 tygodnia – światowa widownia szuka emocji

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 24-30.10.2022

9 Dziki wiatr Wild Is the Wind 2022 3 min. 5,3 197 ocen społeczności 47 chce zobaczyć Dramat Kryminał Mothusi Magano Frank Rautenbach Kiedy dwóch zdeprawowanych policjantów bada sprawę brutalnego zabójstwa młodej dziewczyny, w podzielonym rasowo miasteczku wybucha kryzys.

8 Nieznajomy The Stranger 2022 57 min. 6,3 2 469 ocen społeczności 1 524 chce zobaczyć Thriller Joel Edgerton Sean Harris Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.

7 Ostatnia wieczerza 2022 29 min. 5,4 6 702 oceny społeczności 1 761 chce zobaczyć Horror Piotr Żurawski Olaf Lubaszenko Rok 1987. W odciętym od świata klasztorze zakonnicy prowadzą klinikę dla opętanych. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant Marek. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Okazuje się jednak, że z klasztoru nie ma jak się wydostać. Milicjant rozumie, że tak jak on rozpracował duchownych, jednocześnie oni rozpracowali jego. Młody milicjant staje się częścią ogromnej intrygi knutej przez duchownych od lat. Intrygi mającej na celu ożywienie prastarej legendy spowijającej klasztor i tym samym zmianę katolickiego porządku świata... Intrygi, w której Marek z racji swojej mrocznej przeszłości odgrywa kluczową rolę...

6 Poza wszechświat Depois do Universo 2022 6 min. 6,5 368 ocen społeczności 51 chce zobaczyć Melodramat Henry Zaga João Miguel Nowy dramat romantyczny opowiada o utalentowanej pianistce Ninie ( Giulia Be ) zmagającej się z toczniem rumieniowatym – chorobą autoimmunologiczną, która zaatakowała jej nerkę, choć mogła też uderzyć w inną część ciała. Ku swojemu zaskoczeniu dziewczyna nawiązuje mocną więź z Gabrielem ( Henry Zaga ), jednym z opiekujących się nią lekarzy. Młody doktor pomaga jej stanąć na nogi i przezwyciężyć obawy związane z występem w São Paulo w towarzystwie wielkiej orkiestry.

4 Klatka Jaula 2022 46 min. 6,2 1 262 oceny społeczności 226 chce zobaczyć Thriller Psychologiczny Elena Anaya Pablo Molinero Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.

1 Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,4 6 025 ocen społeczności 2 630 chce zobaczyć Thriller Jessica Chastain Eddie Redmayne Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

10 Dubai Bling: Stolica luksusu Dubai Bling 2022 4,6 27 ocen społeczności 6 chce zobaczyć Lifestylowy Reality-show (Sezon 1) Przyleć do Dubaju prywatnym odrzutowcem i dołącz do grupy przyjaciół, dla których wystawne przyjęcia, oszałamiające widoki i niesamowite kreacje to codzienność.

9 Bękart z piekła rodem The Bastard Son & the Devil Himself 2022 - 49 min. 6,8 256 ocen społeczności 217 chce zobaczyć Fantasy Przygodowy Jay Lycurgo Jeska Pike (Sezon 1) Syn osławionego czarownika odpowiedzialnego za potworną masakrę usiłuje odkryć swe moce i odnaleźć się w świecie podzielonym na dwa zwaśnione klany.

8 Niewyjaśnione tajemnice Unsolved Mysteries 2020 - 48 min. 6,7 3 106 ocen społeczności 894 chce zobaczyć Dokumentalny True crime Braxton Angle Jimmy Bacon (Sezon 3) Serial opowiada historie zwykłych ludzi, którzy przeżyli coś niezwykłego – od traumy związanej z nieoczekiwanym zniknięciem lub tragiczną śmiercią bliskiej osoby po dziwne zjawiska nadprzyrodzone. Detektywi, dziennikarze i członkowie rodziny przedstawiają swoje wskazówki i teorie, a także identyfikują podejrzanych w nadziei, że chociaż jeden z widzów pomoże im rozwiązać zagadkę.

7 Barbarzyńcy Barbaren 2020 - 47 min. 6,6 8 700 ocen społeczności 1 907 chce zobaczyć Dramat historyczny Akcja Laurence Rupp Jeanne Goursaud (Sezon 2) Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.

5 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. 6,4 3 592 oceny społeczności 325 chce zobaczyć Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 3) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Dallas mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 12-odcinkowego programu, który prowadzą Nick Vanessa Lachey , próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd, rasa i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.

2 Obserwator The Watcher 2022 48 min. 6,5 12 029 ocen społeczności 3 192 chce zobaczyć Horror Naomi Watts Bobby Cannavale (Sezon 1) Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie "Obserwatorem", to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial inspirowany prawdziwą historią sławetnego "Watcher House" w New Jersey.

1 Od zera From Scratch 2022 - 54 min. 7,6 1 058 ocen społeczności 653 chce zobaczyć Melodramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea (Sezon 1) Oparty na pamiętniku z listy bestsellerów New York Timesa serial " Od zera " opowiada historię Afroamerykanki, która podczas studiów we Florencji zakochuje się w sycylijskim szefie kuchni i próbuje zbudować z nim wspólne życie w Los Angeles, mieszając dwie z pozoru przeciwstawne kultury. Gdy u jej męża lekarz nieoczekiwanie diagnozuje raka, Amy zostaje jego opiekunką i ogniwem łączącym dwie bardzo różne rodziny, tworząc dla siebie i swojej córki nową patchworkową wspólnotę, w której znajdą ukojenie po jego śmierci.

Tydzień poprzedzający świętowanie Halloween nie okazał się zdominowany przez produkcje przyprawiające o dreszcze. Subskrybenci platformy Netflix nie stronili jednak od mocnych wrażeń. Najpopularniejszym filmem okazał się thriller " Dobry opiekun " z Jessicą Chastain Eddiem Redmaynem , dużą popularnością mogła pochwalić się także niemiecka adaptacja prozy Ericha Marii Remarque’a Na Zachodzie bez zmian ". Warto zauważyć, że 10 milionów obejrzanych godzin wystarczyło polskiej " Ostatniej wieczerzy " na wdrapanie się na siódme miejsce rankingu.Poszukiwania intensywnych doznań przeszły także do zestawienia najpopularniejszych seriali. Zwycięzca, czyli melodramat " Od zera " to opowieść o miłości ziszczającej się mimo przeciwności losu. Bliżej klasycznego strachu można sklasyfikować znajdującego się na niższym stopniu podium " Obserwatora ", który jeszcze przed kilkoma tygodniami triumfował nad niekwestionowanym hitem platformy, " Dahmerem - Potworem ". Jakie produkcje przykuły uwagę widowni i trafiły do top 10 ubiegłotygodniowych propozycji platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.