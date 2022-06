Netflix: Top 10 tygodnia – "The Umbrella Academy" nowym liderem

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 20-26.06.2022

10 Gniew Boży La ira de Dios 2022 37 min. 5,5 1 316 ocen społeczności 132 chce zobaczyć Thriller Diego Peretti Juan Minujín W rodzinie Luciany dochodzi do serii tajemniczych zgonów. Enigmatyczny pisarz, dla którego kiedyś pracowała, monitoruje sytuację z ukrycia, wzbudzając jej podejrzenia. Próbując uratować ostatnią żyjącą krewną, swoją siostrę Valentinę, Luciana staje na rozdrożu między rozsądkiem i śmiercią. Ściga się z czasem, aby ujawnić prawdę. Czy pakt krwi położy kres zemście?

9 Kolizja Collision 2022 39 min. 3,6 273 oceny społeczności 22 chce zobaczyć Sensacyjny Langley Kirkwood Zoey Sneedon W ciągu jednego fatalnego dnia skorumpowany przedsiębiorca i jego bywała na salonach żona ścigają się z czasem, aby odbić córkę z rąk osławionego mafioza.

7 Kurozając i zagadka Chomika Ciemności Hopper et le Hamster des Ténèbres 2022 31 min. 6,1 16 ocen społeczności 118 chce zobaczyć Animacja Protagonistą filmu jest pół-kurczak i pół-zając – Kurozając, który dorasta pod okiem słynnego łowcy przygód. Przyszedł czas, aby on sam ruszył na wyprawę, której stawką jest władza nad królestwem i wszystkimi jego mieszkańcami.

6 Bhool Bhulaiyaa 2 2021 6,6 5 ocen społeczności 11 chce zobaczyć Horror Komedia Kartik Aaryan Kiara Advani Spotkanie dwóch nieznajomych, Reetsa i Ruhana rozpoczyna serię przypadków, a wspólna podróż prowadzi ich do opuszczonej rezydencji i przerażającego ducha, który jest uwięziony przez 18 lat.

4 Love & Gelato 2022 50 min. 4,9 969 ocen społeczności 84 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Susanna Skaggs Tobia De Angelis Siedemnastoletnia Amerykanka Lina wybiera się do Rzymu, aby uczcić pamięć swojej matki. W nieznanym kraju – zbyt entuzjastycznym i chaotycznym jak na jej poważną, metodyczną, a nawet trochę nerdowską naturę – zostanie zmuszona do zmierzenia się ze wszystkimi swoimi obsesjami, niepokojami i lękami, ale także z przeszłością swojej matki, która skrywa kilka niespodzianek i sekretów... Zafascynowana magicznymi krajobrazami, nieznanymi, ekscytującymi potrawami i niepowtarzalnym stylem włoskiej mody, a jednocześnie przytłoczona nieoczekiwanymi romantycznymi wydarzeniami i swoją nową, nietypową rodziną Lina w końcu zacznie inaczej patrzeć na świat i na siebie samą.

3 Rzut życia Hustle 2022 58 min. 7,1 11 153 oceny społeczności 2 450 chce zobaczyć Komedia Sportowy Adam Sandler Queen Latifah Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 20-26.06.2022

10 Pierwsze zabójstwo First Kill 2022 49 min. 5,5 878 ocen społeczności 296 chce zobaczyć Horror Elizabeth Mitchell Sarah Catherine Hook (Sezon 1) Nadchodzi czas, by nastoletnia wampirzyca Juliette ( Sarah Catherine Hook ) dokonała pierwszego zabójstwa, by zająć swoje miejsce w potężnej rodzinie wampirów. Za cel obiera dziewczynę o imieniu Calliope ( Imani Lewis ), która niedawno przybyła do miasta. Jednak ku zaskoczeniu Juliette Calliope okazuje się łowczynią wampirów pochodzącą ze słynnej rodziny pogromców nieumarłych. Obie dziewczyny odkrywają, że pokonanie swojej przeciwniczki nie będzie łatwe – w przeciwieństwie do zakochania się w niej.

9 Nic o mnie nie wiecie You Don't Know Me 2021 58 min. 6,0 512 ocen społeczności 72 chce zobaczyć Dramat Samuel Adewunmi Sophie Wilde (Sezon 1) Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.

8 The Umbrella Academy 2019 7,4 55 375 ocen społeczności 10 744 chce zobaczyć Fantasy Akcja Elliot Page Tom Hopper (Sezon 1) Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve’a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.

7 Stranger Things 2016 8,3 267 598 ocen społeczności 39 667 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu " Stranger Things " rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

6 Peaky Blinders 2013 8,6 111 337 ocen społeczności 53 267 chce zobaczyć Kryminał Dramat historyczny Cillian Murphy Helen McCrory (Sezon 6) Ostatni sezon serialu o Tommym Shelbym i dowodzonym przez niego tytułowym gangu Peaky Blinders, jednej z najsilniejszych grup przestępczych w międzywojennym Birmingham. Walka o dominacje z innymi zorganizowanymi przestępcami nie musi zakończyć się jednak wraz z ostatnim odcinkiem sezonu, a zgodnie z zapewnieniami scenarzysty Stevena Knighta będzie kontynuowana w pełnometrażowym filmie.

5 Stranger Things 2016 8,3 267 598 ocen społeczności 39 667 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

4 Stranger Things 2016 8,3 267 598 ocen społeczności 39 667 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 – upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

2 Stranger Things 2016 8,3 267 598 ocen społeczności 39 667 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 4) Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

1 The Umbrella Academy 2019 7,4 55 375 ocen społeczności 10 744 chce zobaczyć Fantasy Akcja Elliot Page Tom Hopper (Sezon 3) Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze – całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni?

Zwiastun serialu "The Umbrella Academy"

Na domknięcie czwartego sezonu " Stranger Things " zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem na fotelu lidera zestawienia najpopularniejszych seriali na platformie Netflix zastąpiła go trzecia seria " The Umbrella Academy ". Opowieść o superbohaterach nie zbliżyła się jednak do debiutu kolejnej odsłony przygód nastolatków z Hawkins – na koniec maja ci uzyskali 286 790 000 obejrzanych godzin, a najnowsza premiera "jedyne" 124 530 000. Za sprawą " Człowieka z Toronto " doszło do zmian w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów – starsze pozycje powoli ustępują premierom. Poniżej przedstawiamy tytuły, które w ostatnich siedmiu dniach przyciągnęły przed ekrany subskrybentów platformy z całego świata.