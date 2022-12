Netflix prezentuje pełną listę nowości na styczeń 2023

The Craft: Legacy

Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.

Piątka bezdomnych przyjaciół z Medellín wyrusza w niebezpieczną podróż przez Kolumbię, by odzyskać kawałek ziemi odziedziczony przez jednego z nich.

Madoff: The Monster of Wall Street

Georgia i jej dzieci, Ginny i Austin, przeprowadzają się do innego miasta, żeby zacząć wszystko od nowa. Przekonują się jednak, że początki bywają trudne.

Całe życie była traktowana jak amulet przynoszący szczęście i przechodziła z rąk do rąk. Teraz ta kobieta o nadprzyrodzonych zdolnościach postanawia się zemścić.

The Pale Blue Eye

Mumbaj, lata 90. ubiegłego wieku. Miastem rządzi mafijny boss ze swoją szajką – do czasu powołania specjalnej jednostki policji, która bez skrupułów zabija przestępców.

David zarabia na utrzymanie rodziny, odzyskując długi dla gangu. Kiedy do miasta powraca jego stary wróg, życie Davida, jego szefa i partnera Creepera jest zagrożone.

Nieoczekiwana tragedia zmusza żonę deputowanego do wyjścia z cienia i skonfrontowania się z rodzinnymi sekretami oraz z własną trudną przeszłością.

Szokujący dokument o błyskawicznej wiralowej karierze beztroskiego włóczęgi i jego jeszcze szybszego upadku, który zaprowadził go do więzienia.

Dwie przyjaciółki jadą do Kioto, by zrealizować marzenie o byciu maiko. Kiedy jednak zamieszkują pod jednym dachem, każda podąża inną drogą.

Starzy i nowi wrogowie czekają na Freydis, Leifa i Haralda, którzy rozpierzchli się po świecie w poszukiwaniu władzy i kolejnych krain do podbicia.

Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.

Hello, Wisconsin! Jest rok 1995, a Leia Forman, córka Erica i Donny, spędza lato u dziadków, gdzie wkręca się w towarzystwo nowego pokolenia dzieciaków z Point Place pod czujnym okiem Kitty i srogim spojrzeniem Reda. Seks, narkotyki i rock’n’roll — ten styl życia nigdy nie umiera, po prostu zmienia postać.

Francja, rok 1914. Gdy niemieckie oddziały zajmują coraz to nowe tereny, a mężczyźni ruszają na front, cztery kobiety muszą radzić sobie w wojennej rzeczywistości

Şahsu zaczyna studia i poznaje dziadka, z którym nie miała wcześniej kontaktu. Wkrótce wkracza też do świata legend i wielkiej miłości.

Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.

Mistrzowie cukiernictwa wznoszą się na wyżyny pomysłowości, stając do walki o klientów, którzy szukają naprawdę wyjątkowych deserów.

Nowa ekipa Amerykanów azjatyckiego pochodzenia zaprasza nas do swojego stylowego nowojorskiego życia, w którym góruje przepych, moda i dramaty.

Kierownik świetlicy dla młodzieży z przedmieść Paryża wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich. Tylko czy Francja jest gotowa na czarnego lidera?

Snake Eyes zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage, którego członkowie szkolą go na wojownika ninja. Jego honor i lojalność szybko zostają jednak wystawione na ciężką próbę, a on sam może stracić zaufanie najbliższych.