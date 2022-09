Netflix prezentuje pełną listę nowości na październik 2022

1 października

Alfie 2004 43 min. 6,5 26 052 oceny społeczności 6 271 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Jude Law Marisa Tomei Alfie zbyt łatwo ulega pożądaniu i nie potrafi się ustatkować. Ale gdy jedna z jego kochanek spodziewa się dziecka, zaczyna zastanawiać się nad swoim postępowaniem.

2 października

Siempre reinas 2022 Bohaterkami programu są królowe meksykańskiego show-biznesu – Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel i Lorena Herrera – które próbują znaleźć na siebie nowy pomysł.

3 października

Frytka i Kartofelcia Chip and Potato 2018 - 6,8 43 oceny społeczności 6 chce zobaczyć Animacja Dla dzieci Antonina Żbikowska Waldemar Barwiński Mopsiczka Frytka chodzi do przedszkola i każdego dnia wyśmienicie bawi się z rodziną oraz przyjaciółmi i... mysią przyjaciółką Kartofelcią, która mieszka w jej kieszeni.

4 października

Hasan Minhaj: The King's Jester 2022 Stand up Hasan Minhaj Hasan Minhaj powraca do serwisu Netflix ze swoim drugim programem stand-upowym "Hasan Minhaj: The King’s Jester", nagranym na historycznej scenie Brooklyn Academy of Music. Podczas przezabawnego występu Hasan dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat płodności, ojcostwa i wolności słowa.

5 października

Imperium przepychu Bling Empire 2021 38 min. 5,4 369 ocen społeczności 48 chce zobaczyć Reality-show Christine Chiu Kevin Taejin Kreider Program reality TV, w którym bajecznie bogaci Azjaci i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia imprezują w Los Angeles, pławią się w luksusie i… przeżywają trudne chwile.

Nailed It! 2018 33 min. 7,1 305 ocen społeczności 54 chce zobaczyć Kulinarny Talent-show Nicole Byer Jacques Torres Domorośli i umiarkowanie zdolni cukiernicy próbują odtworzyć pięknie wyglądające wypieki. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 10 tysięcy dolarów. Komu się upiecze?

Wielka woda 2022 - 1 455 chce zobaczyć Dramat Katastroficzny Agnieszka Żulewska Tomasz Schuchardt Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.

The Trapped 13: How We Survived the Thai Cave 2022 W tym poruszającym dokumencie zawodnicy tajskiej młodzieżowej drużyny piłkarskiej opowiadają o tym, jak w 2018 roku utknęli w jaskini Tham Luang i przeżyli.

Togo 2022 35 min. 7 chce zobaczyć Dramat Kryminał Diego Alonso Nieoficjalny "parkingowy" musi walczyć o swoje, gdy dilerzy chcą go zmusić do sprzedawania narkotyków.

Skok z wysokości Per lanciarsi dalle stelle 2022 2 chce zobaczyć Dramat Federica Torchetti Lorenzo Richelmy Młoda kobieta cierpiąca na stany lękowe, chcąc uszanować ostatnią wolę przyjaciółki, mierzy się ze strachem i próbuje odzyskać swoje życie. A może znajdzie też miłość?

Telefon pana Harrigana Mr. Harrigan’s Phone 2022 46 min. 336 chce zobaczyć Horror Donald Sutherland Jaeden Martell Młody chłopak zaprzyjaźnia się ze starszym miliarderem samotnikiem, a po jego śmierci zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się z nim przez iPhone’a, który trafił razem z nim do grobu.

6 października

Wstrząsy wtórne: Trzęsienie ziemi w Nepalu Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake 2022 - Dokumentalny Serial dokumentalny o tragicznym trzęsieniu ziemi, do którego doszło w 2015 roku w Nepalu. Produkcja łączy autentyczne nagrania ze wzruszającymi relacjami ocalałych.

Radości i cierpienia młodego Yuguo The Joys and Sorrows of Young Yuguo 2022 28 min. Dokumentalny Krótkometrażowy Poruszający dokument o chińskim nastolatku, którzy spełnia swoje marzenie i wyjeżdża do ukochanej Rumunii, by zgłębiać tamtejszą kulturę i literaturę.

7 października

Przedziwne przygody Jamesa Oddballs 2022 - Animacja Familijny Komedia James buntuje się przeciw wszystkiemu, czego nie lubi. Z jakim skutkiem? Jego życie jest pełne niezwykłych przygód, w których towarzyszy mu dwoje przyjaciół.

Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes 2022 231 chce zobaczyć Dokumentalny True crime Seria rozmów, w których seryjny morderca Jeffrey Dahmer opowiada o swoich makabrycznych zbrodniach. Poruszająca podróż do ciemnych zakamarków zaburzonego umysłu.

Drużyna Odkupienia The Redeem Team 2022 37 min. 68 chce zobaczyć Dokumentalny Sportowy Po szokującym występie na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku reprezentacja USA w koszykówce mężczyzn pragnie się zrehabilitować i sięgnąć w 2008 roku po złoto w Pekinie.

Starzy ludzie Old People 2022 6 chce zobaczyć Horror Kobieta, która wróciła do domu na ślub siostry, musi niespodziewanie bronić życia swoich dzieci przed ogarniętymi żądzą mordu starszymi ludźmi.

Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie Luckiest Girl Alive 2022 55 min. 468 chce zobaczyć Dramat Mila Kunis Jennifer Beals Idealne życie nowojorskiej dziennikarki zaczyna chwiać się w posadach, gdy twórca dokumentu kryminalnego zmusza ją do konfrontacji z licealną przeszłością.

Kev Adams: The Real Me 2022 Francuski komik Kev Adams szczerze i bez ogródek opowiada o tym, jak jego życie zmieniło się – i to nie zawsze na lepsze — od wielkiego debiutu 12 lat temu.

Domek dla lalek Doll House 2022 47 min. 1 chce zobaczyć Dramat Wokalista rockowy z wieloma życiowymi błędami na koncie rusza w podróż, żeby poznać swoją córkę.

Derry Girls 2018 - 23 min. 7,5 5 383 oceny społeczności 1 922 chce zobaczyć Komedia Dla młodzieży Saoirse-Monica Jackson Jamie-Lee O'Donnell Lata 90. XX w. Pięcioro licealistów mierzy się z ponadczasowymi trudami dorastania na tle konfliktów politycznych targających Irlandią Północną.

Glitch Geul-li-chi 2022 - 7,0 1 ocena społeczności 15 chce zobaczyć Sensacyjny Badając sprawę zaginięcia swojego chłopaka, młoda kobieta sprzymierza się z entuzjastką UFO i trafia na ślad niewiarygodnego spisku.

Klub Północny The Midnight Club 2022 - 430 chce zobaczyć Horror Adia Igby Rigney Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt – pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.

Andropauza Andropoz 2022 - 5 chce zobaczyć Dramat Komedia Mężczyzna po pięćdziesiątce z pierwszymi objawami andropauzy wpada w obsesję na punkcie zmiany i rzuca się w pogoń za szczęściem. Wkrótce pakuje się jednak w kłopoty.

The Mole 2022 Nowa wersja kultowego programu, w którym dwanaścioro zawodników wykonuje kolejne zadania, usiłując przy tym zidentyfikować sabotażystę, który utrudnia im życie.

8 października

Trzy małe kobietki Jak-eun A-ssi-deul 2022 8,4 7 ocen społeczności 28 chce zobaczyć Dramat Go-eun Kim Ji-hyeon Nam Trzy wiecznie spłukane siostry, które mają tylko siebie, wplątują się w spisek rozgrywany przez ludzi znacznie bogatszych i potężniejszych.

10 października

Strażnicy przyrody Spirit Rangers 2022 - Animacja Fantasy Przygodowy Kodi, Summer i Eddy – rodzeństwo rdzennych Amerykanów – mają wielką wspólną tajemnicę: są strażnikami przyrody w parku narodowym, który nazywają swoim domem.

Brooklyn 9-9 Brooklyn Nine-Nine 2013 - 2022 23 min. 8,1 36 401 ocen społeczności 11 472 chce zobaczyć Komedia kryminalna Andy Samberg Terry Crews Jake Peralta, zdolny, ale niezbyt dojrzały policjant z Brooklynu, musi nauczyć się przestrzegać zasad i współpracować z innymi – bo tego właśnie oczekuje nowy przełożony.

11 października

Island of the Sea Wolves 2022 - Wybierz się na dziką i cudowną wyspę Vancouver, gdzie ocean daje życie przeróżnym stworzeniom – od łowiących ryby bielików po pływające w lodowatej wodzie wilki.

Iliza Shlesinger: Hot Forever 2022 Stand up Iliza Shlesinger wraca do Netflix z nowym programem komediowym pt. "Hot Forever", w którym dowodzi, że jest przezabawnym i ważnym głosem pokolenia, poruszając nie tylko palące tematy, ale także takie kwestie, jak ohydne biustonosze i męska obsesja na punkcie łóżek kontynentalnych.

Deaw 13: Thai Stand Up Comedy 2022 Tajski stand-uper Udom Taephanich powraca na scenę, narzekając na wszystko – od badań prostaty po pogrzeby – ze swoim niepodrabialnym poczuciem humoru.

The Cage 2022 - Dramat Komedia Romans Doradca małżeński usiłuje odwieść swych zwaśnionych klientów od myśli o rozwodzie, stawiając zarazem czoła swoim własnym romantycznym dylematom.

Małżonka do wynajęcia Esposa de Aluguel 2022 1 chce zobaczyć Komedia rom. Aby spełnić życzenie umierającej matki i uniknąć wykreślenia z testamentu, zatwardziały kawaler zatrudnia aktorkę, która ma udawać jego narzeczoną.

12 października

Detektyw Belascoarán Belascoarán 2022 - 14 chce zobaczyć Kryminał Thriller Luis Gerardo Méndez Paulina Gaitan Héctor Belascoarán porzuca pracę w korporacji i monotonne małżeństwo, aby zostać prywatnym detektywem na tropie wstrząsających zbrodni w stolicy Meksyku lat 70.

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition 2022 Utalentowani kucharze amatorzy popisują się umiejętnościami i kreatywnością, tworząc szybkie i proste dania, które pysznie smakują i mogą im przynieść duże pieniądze.

Wild Croc Territory 2022 Na dzikim australijskim pustkowiu Matt Wright i jego nieustraszona ekipa łowców krokodyli łapie i przenosi jedne z najstraszniejszych gadów na świecie.

13 października

Wyjątek Exception 2022 - 32 chce zobaczyć Horror Sci-Fi Anime W odległej przyszłości zmuszona do opuszczenia Ziemi ludzkość wysyła w kosmos statek kosmiczny z wydrukowaną na drukarce 3D załogą, która ma przeprowadzić terraformację.

Martwy punkt: Paranormalny park Dead End: Paranormal Park 2022 - 6,6 169 ocen społeczności 58 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Zach Barack Alex Brightman Dwoje nastolatków i mówiący mops walczą z demonami w nawiedzonym parku rozrywki. Czy uda im się uratować świat przed nadchodzącą apokalipsą?

Sue Perkins: Perfectly Legal 2022 Dokumentalny Sue Perkins Sue Perkins stawia czoła wyzwaniom wieku średniego, rzucając się w wir zaskakująco legalnych, ale często także niebezpiecznych przygód w krajach Ameryki Łacińskiej.

Playlista Spellistan 2022 45 min. 29 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Fabularyzowana opowieść o tym, jak szwedzki przedsiębiorca i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę muzyczną, tworząc legalną platformę streamingową.

14 października

Klątwa Bridge Hollow The Curse of Bridge Hollow 2022 29 min. 52 chce zobaczyć Familijny Komedia Marlon Wayans Priah Ferguson Ojciec wraz z nastoletnią córką łączą siły, aby ocalić miasteczko przed siejącymi spustoszenie dekoracjami na Halloween, ożywionymi przez starożytnego złośliwego ducha.

Pragnienie wybawienia Tutto chiede salvezza 2022 - 11 chce zobaczyć Dramat Komedia Federico Cesari Młody mężczyzna spędza tydzień na oddziale psychiatrycznym. Poznaje pięciu innych pacjentów oraz zmaga się z entuzjastycznymi lekarzami i cynicznymi pielęgniarkami.

Święta rodzina Sagrada familia 2022 45 chce zobaczyć Dramat Najwa Nimri Carla Campra Rodzina ukrywająca szokującą tajemnicę zaczyna nowe życie w Madrycie, jednak nowe znajomości krzyżują ich plany, a przeszłość zaczyna deptać im po piętach.

Mismatched 2020 - 33 min. 6,1 135 ocen społeczności 25 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Prajakta Koli Rohit Saraf Początek tej zaaranżowanej przez rodziców znajomości nie jest obiecujący. Potem rodzi się coś w rodzaju przyjaźni, a chwilę później... coś jeszcze.

Les papillons noirs 2022 - Posępny pisarz, któremu brakuje inspiracji na drugą książkę, zgadza się spisać wspomnienia umierającego mężczyzny – i staje się częścią jego splamionego krwią życia.

Take 1: Jedna szansa Te-i-keu Won 2022 Dokumentalny Znani muzycy stają na głowie, aby jak najlepiej zaśpiewać na żywo wybraną przez siebie piosenkę. Mają na to tylko jedną szansę.

17 października

Waffles + Mochi's Restaurant 2022 - Kochający jedzenie przyjaciele Gofcia i Mochi prowadzą własną restaurację, gdzie serwują głodnym klientomprzysmaki z całego świata.

18 października

LiSA Another Great Day 2022 37 min. Dokumentalny Muzyczny Zajrzyj do świata piosenkarki znanej jako "królowa rocka". Artystka opowiada o pierwszych dziesięciu latach swojej kariery i spogląda w przyszłość.

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles 2022 55 min. Stand up Gabriel Iglesias Gabriel "Fluffy" Iglesias przechodzi do historii jako pierwszy komik, który wystąpił na Dodger Stadium, prezentując nowy program: "Stadium Fluffy: Live From Los Angeles", nagrany podczas imprezy Netflix is a Joke: The Festival. Opowiada zabawne historie związane z byciem rodowitym mieszkańcem Los Angeles oraz niedoszłą ofiarą wymuszenia, a także o najwyższym mandacie otrzymanym na scenie.

Somebody Feed Phil 2018 - 53 min. 7,8 729 ocen społeczności 297 chce zobaczyć Dokumentalny Philip Rosenthal Monica Horan Twórca serialu "Wszyscy kochają Raymonda", Phil Rosenthal, podróżuje po świecie, poznając lokalne kuchnie i kultury Bangkoku, Lizbony, Meksyku oraz innych miast.

Niewyjaśnione tajemnice Unsolved Mysteries 2020 - 48 min. 6,7 3 021 ocen społeczności 802 chce zobaczyć Dokumentalny True crime Braxton Angle Jimmy Bacon Wciągająca kontynuacja kultowego serialu dokumentalnego, a w niej prawdziwe sprawy: niewyjaśnione zaginięcia, szokujące morderstwa i paranormalne spotkania.

19 października

Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. 6,4 3 556 ocen społeczności 314 chce zobaczyć Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.

Notre Dame Notre-Dame, la part du feu 2022 14 chce zobaczyć Dramat Roschdy Zem Caroline Proust Inspirowany prawdziwymi relacjami francuskich strażaków serial dramatyczny opowiada o wpływie pożaru Notre Dame z 2019 roku na życie różnorodnej grupy paryżan.

21 października

Potomkowie Descendant 2022 49 min. 8,0 1 ocena społeczności 12 chce zobaczyć Dokumentalny Potomkowie niewolników sprowadzonych z Afryki do Alabamy w 1860 roku szukają sprawiedliwości i ukojenia po odkryciu wraku okrętu, na którym przywieziono ich przodków.

28 Days Haunted 2022 Reality-show Dokumentalny Trzy zespoły spędzają po 28 dni w najbardziej nawiedzonych miejscach w Ameryce w ramach paranormalnego eksperymentu opartego na teoriach Eda i Lorraine Warrenów.

Barbarzyńcy Barbaren 2020 - 47 min. 6,6 8 451 ocen społeczności 1 781 chce zobaczyć Dramat Historyczny Akcja Laurence Rupp Jeanne Goursaud Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.

Od zera From Scratch 2022 - 62 chce zobaczyć Dramat Zoe Saldana Eugenio Mastrandrea Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.

High: Confessions of an Ibiza Drug Mule 2021 - Aresztowana za szmuglowanie kokainy Michaella McCollum opowiada o swoich szokujących przeżyciach w świecie przemytu narkotyków.

23 października

24 października

Bogdan Boner: Egzorcysta 2020 - 7,9 4 450 ocen społeczności 375 chce zobaczyć Komedia Animacja dla dorosłych Bartosz Walaszek Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

25 października

Cabinet of Curiosities 2022 - 464 chce zobaczyć Horror Kevin Keppy Ish Morris Niezwykłe koszmary w ośmiu mrożących krew w żyłach opowieściach. Wizualnie olśniewająca, przerażająca antologia horroru pod patronatem Guillermo del Toro.

26 października

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn 2022 Dokument kryminalny ukazujący niezwykłą historię Carlosa Ghosna – od sławy magnata finansowego po międzynarodową kompromitację.

Dobry opiekun The Good Nurse 2022 1 min. 6,5 2 oceny społeczności 502 chce zobaczyć Thriller Jessica Chastain Eddie Redmayne Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.

Okraść Mussoliniego Rapiniamo il Duce 2022 30 min. 9 chce zobaczyć Dramat Kryminał Akcja Pietro Castellitto Matilda De Angelis Pod koniec II wojny światowej grupa bojowników ruchu oporu planuje skok niemożliwy, którego celem jest skarb Mussoliniego w kwaterze głównej faszystów w Mediolanie.

Ostatnia wieczerza 2022 Polska, rok 1987. Milicjant prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć przedostaje się do klasztoru iodkrywa mroczną prawdę o zamieszkałych w nim zakonnikach.

Król Staten Island The King of Staten Island 2020 16 min. 7,0 4 436 ocen społeczności 2 611 chce zobaczyć Dramat Komedia Pete Davidson Marisa Tomei Tatuażysta, który mimo upływu lat nie potrafi się pozbierać po śmierci ojca-strażaka, zupełnie się rozkleja, gdy jego mama zaczyna się spotykać z innym strażakiem.

27 października

Romantic Killer 2022 - 9 chce zobaczyć Komedia rom. Anime Anzu jest singielką i jest jej z tym dobrze, dlatego romans to ostatnie, o czym myśli, do czasu, gdy maleńki swatający czarodziej zmienia jej życie w komedię romantyczną.

Zjazd rodzinny Family Reunion 2019 - 28 min. 6,1 317 ocen społeczności 82 chce zobaczyć Komedia Anthony Alabi Loretta Devine Wielkomiejska rodzina McKellanów przeprowadza się ze Seattle do małego miasteczka w Georgii, gdzie mieszkają ich bardzo tradycyjni dziadkowie i panuje inny styl życia.

Daniel Spellbound 2022 - 1 chce zobaczyć

Cici 2022 31 min. Dramat Po tragicznej stracie matka przeprowadza się z dziećmi do miasta. Gdy 30 lat później znów spotykają się w rodzinnych stronach, na jaw wychodzą bolesne emocje i tajemnice.

Dubai Bling: Stolica luksusu Dubai Bling 2022 Lifestylowy Reality-show Przyleć do Dubaju prywatnym odrzutowcem i dołącz do grupy przyjaciół, dla których wystawne przyjęcia, oszałamiające widoki i niesamowite kreacje to codzienność.

28 października

Bękart z piekła rodem The Bastard Son & the Devil Himself 2022 - 1 chce zobaczyć Fantasy Przygodowy Syn osławionego czarownika odpowiedzialnego za potworną masakrę, usiłuje odkryć swe moce i odnaleźć się w świecie podzielonym na dwa zwaśnione klany.

Gdybym tylko wiedziała Si lo hubiera sabido 2022 - 7 chce zobaczyć Dramat Fantasy Megan Montaner Miquel Fernández Emma to trzydziestolatka rozczarowana trwającym od dekady małżeństwem z Nando oraz nudnym życiem rodzinnym. Za sprawą pewnej anomalii czasowej przenosi się wówczas 10 lat wstecz, do roku 2008, a jej trzydziestoletni umysł zostaje zamknięty w ciele dwudziestolatki.

Drink Masters 2022 Światowej klasy barmani prezentują swoje imponujące umiejętności miksowania drinków, walcząc o 100 000 USD oraz tytuł Mistrza Koktajli.

Wendell i Wild Wendell & Wild 2022 45 min. 4,0 1 ocena społeczności 185 chce zobaczyć Animacja Horror Komedia Jordan Peele Keegan-Michael Key Dwa podstępne demony zawierają pakt z nastoletnią fanką punk rocka, żeby opuścić zaświaty i spełniać marzenia w świecie żywych.

Mi encuentro con el mal 2022 - Złożony z rekonstrukcji i opowieści z pierwszej ręki serial dokumentalny ukazujący przerażające doświadczenia rzekomych ofiar opętania demonicznego w Meksyku.

Na Zachodzie bez zmian Im Westen nichts Neues 2022 27 min. 7,2 13 ocen społeczności 2 869 chce zobaczyć Dramat Wojenny Daniel Brühl Albrecht Schuch Kiedy 17-letni Paul trafia na front zachodni podczas I wojny światowej, ponura rzeczywistość życia w okopach szybko studzi jego początkowy entuzjazm.

29 października

Karppi 2018 - 52 min. 6,9 6 152 oceny społeczności 2 086 chce zobaczyć Kryminał Pihla Viitala Lauri Tilkanen Zaledwie kilka miesięcy po życiowej tragedii śledcza Sofia Karppi bada sprawę zabójstwa kobiety powiązanej z helsińską firmą budowlaną.

Październik tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W październiku Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (" Detektyw Belascoarán ", " Playlista ", " Od zera "), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (trzeci sezon " Derry Girls ", szósty sezon " Big Mouth ", ósmy sezon " Brooklyn 9-9 "), a także filmy oryginalne (" Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie ", " Dobry opiekun ", " Na Zachodzie bez zmian "). Fanów polskich produkcji z pewnością ucieszą premiery dwóch seriali oryginalnych – " Wielkiej wody ", opowiadającej o powodzi w 1997 roku, oraz " Gangu Zielonej Rękawiczki " – historii trzech szlachetnych złodziejek, które po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki.Jeśli szukacie seansu na zbliżające się Halloween, wśród nowości Netfliksa znajdziecie kilka tytułów z dreszczykiem. My polecamy " Telefon pana Harrigana ", czyli adaptację opowiadania Stephena Kinga , miniserial dokumentalny " Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera " i antologię " Gabinet osobliwości Guillermo del Toro ".A to nie wszystko! Przed Wami pełna lista premier, które już w październiku trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Jeśli chcecie nadrobić zaległości, sprawdźcie listy premier, które trafiły na Netflix w poprzednich miesiącach: