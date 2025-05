10 prawdziwych zbrodni, które zainspirowały znane filmy

Pierwszy dźwiękowy film w karierze Fritza Langa okazał się równie wielkim osiągnięciem, co jego dotychczasowa praca nad kinem niemym. " M - Morderca " to rasowy kryminał czerpiący inspiracje z wielu rzeczywistych policyjnych dochodzeń z ówczesnych Niemiec. Wydaje się, że Lang i współscenarzystka Thea von Harbou czerpali najwięcej z przypadku Petera Kürtena, znany historii jako "Wampir z Düsseldorfu". Seryjny morderca – w filmie zagrany przez Petera Lorre Hans Beckert – obiera za swój cel dzieci. Tymczasem policja pod dowództwem inspektora Lohmanna próbuje schwytać widmo zbrodni terroryzujące miasto. Produkcję wyróżnia niezwykle sugestywna główna rola przebiegłego, ale też głęboko zaburzonego sprawcy. Jednak to mistrzowskie poprowadzenie fabuły przez Langa wynosi " M " do statusu dzieła ponadczasowego. Niemal stuletni film ogląda się bowiem z podobnym napięciem jak współczesne udane kryminały. Dodatkowo reżyser zdecydował się na kreacyjne wykorzystanie przestrzeni dźwiękowej, choćby w formie gwizdanego przez mordercę lejtmotywu filmu, "W grocie Króla Gór" Edvarda Griega.