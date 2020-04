Polecamy ekranizacje komiksów bez superbohaterów

***





3 2 1





***

3 2 1





***





***





3 2 1





***





3 2 1





***

Jeśli chodzi o odzwierciedlanie języka komiksu na ekranie kinowym, Edgar Wright poszedł chyba jeszcze dalej niż Robert Rodriguez . Jego oparty na kultowej serii Bryana Lee O'Malleya to film kipiący od rysunkowych onomatopei, nakładających się na siebie kadrów i jaskrawych kolorów. Wszystko oczywiście po to, by oddać stan ducha wychowanego na popkulturze bohatera, który musi stawić czoła... wszystkim byłym swojej nowej ukochanej. Arcydzieło montażu i – oczywiście – arcydzieło komiksowej ekranizacji.to film rozpięty między prawdą, fikcją a rysunkiem. Paul Giamatti wciela się w Harveya Pekara, legendę amerykańskiego niezależnego komiksu, zarazem antypatycznego mizantropa, dziecinnego wrażliwca i niedocenionego geniusza. Reżyserski duet Shari Springer Berman Robert Pulcini zgrabnie przeplata fabułę, dokument i komiks, snując gorzko-słodką opowieść o hipochondrii, depresji i autoekspresji. Film tyleż o życiu artysty, co – po prostu –o życiu.Wyobraźcie sobie opowieść o tajemniczym rewolwerowcu znikąd, który przemierza monstrualne cyberpunkowe miasto i od czasu do czasu wypala ze swojego pistoletu, robiąc gigantyczne dziury w jego architekturze: otow wielkim, niesprawiedliwym skrócie. Kto chce pełnego doświadczenia, będzie musiał oczywiście sięgnąć po oryginalną, sześciotomową mangę, której autorem jest Tsutomu Nihei . Filmowa wersja to jednak zarazem dobry przedsmak dla niewtajemniczonych, jak i atrakcyjna pamiątka dla fanów. Spodziewajcie się postapokaliptycznego klimatu, zapierającej dech wizjonerskiej scenerii i destrukcji na gigantyczną skalę.Stalin umarł, Fabien Nury Thierry Robin zrobili o tym komiks, a Armando Iannucci przeniósł go na ekran.to jednak nie tylko lekcja historii, ale i niezmiennie aktualna polityczna satyra. Reżyser bierze na celownik totalitaryzm i na przykładzie przepychanek między stalinowskimi poplecznikami pokazuje śmieszno-straszne realia funkcjonowania autorytarnych reżimów. Terror, propaganda i wbijanie nożów w plecy osiągają tu wymiar cokolwiek groteskowy, a my możemy wyciągać poważne wnioski, zaśmiewając się przy tym do rozpuku.Film Davida Cronenberga to – obok– jedna z tych ekranizacji komiksów, których nikt nawet nie podejrzewałby o komiksowy rodowód. Nie trzeba jednak znać oryginału autorstwa Johna Wagnera Vince'a Locke'a , by docenić wizję kanadyjskiego reżysera.to mrożąca krew w żyłach wizja społeczeństwa i jej fundamentu – rodziny. Cronenberg – jak to ma w zwyczaju – pokazuje nam, że to, co "normalne", "przytulne" i "zdrowe" często ma bardzo mroczną podszewkę. Nie zdradzimy wiele tym, którzy jeszcze nie widzieli, kiedy napiszemy, że poleje się trochę krwi.