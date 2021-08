13 FILM Miasto duchów City of Ghosts 2017 30 min. 2017 6,4 10 477 ocen społeczności 1 982 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj USA reżyser Matthew Heineman Historia Syryjczyków, którzy postanawiają walczyć z ISIS dokumentując ich zbrodnicze działania i publikując je w Internecie.

10 FILM Elizabethtown 2005 3 min. 2005 6,5 10 28 902 oceny społeczności 9 021 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj USA reżyser Cameron Crowe obsada Orlando Bloom

Kirsten Dunst Po druzgocącej klęsce na gruncie zawodowym, Drew Baylor dowiaduje się o śmierci ojca. Mężczyzna miał atak serca podczas wizyty u krewnych w Elizabethtown, więc syn musi tam pojechać, by sprowadzić jego ciało do domu.

8 FILM Wersja Browninga The Browning Version 1994 37 min. 1994 7,1 10 657 ocen społeczności 782 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Wielka Brytania reżyser Mike Figgis obsada Michael Gambon

Ben Silverstone Znienawidzony przez wszystkich nauczyciel zostaje zmuszony do opuszczenia szkoły. Pożegnalny prezent od jednego z uczniów odmienia jego życie.

4 FILM Snajper American Sniper 2014 14 min. 2014 7,6 10 240 953 oceny społeczności 41 166 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat

Wojenny kraj USA reżyser Clint Eastwood obsada Bradley Cooper

Sienna Miller Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.

Niezależnie od tego, czy macie wakacje, jesteście na urlopie lub już wróciliście do pracy, końcówka lata to znakomita pora na seans filmowy. Razem z PLAY przedstawiamy ranking najlepszych tytułów do obejrzenia pod koniec sierpnia.Każdy z filmów znajdziesz w PLAY NOW, gdzie abonenci PLAY mogą oglądać niezliczone nowości, w tym produkcje m. in. HBO GO, TNT HD i AMC.