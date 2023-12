Ryan Gosling w Marvelu? Lady Deadpool w "Deadpoolu 3"? Nowe pogłoski z Hollywood

Kogo mógłby zagrać Ryan Gosling w MCU?

Getty Images © Greg Doherty

Gosling jako kaskader. Zobaczcie zwiastun "The Fall Guy"

Lady Deadpool w "Deadpoolu 3"?

A nawet jeśli gwiazdor faktycznie spotyka się z przedstawicielami studia, wciąż może skończyć się na spotkaniach.Pogłoskę ujawnił specjalizujący się w tego typu przeciekach Daniel Richtman.Ale to tylko jedna wypowiedź z jednego wywiadu. Trudno powiedzieć, czy aktor w ogóle byłby chętny zapisać się do klubu Marvela Chcielibyście zobaczyć Goslinga w filmie Marvel Studios? Jaka rola byłaby dla niego odpowiednia? Doktor Doom? Ghost Rider Druga plotka, jaką rozpowszechnia ostatnio Daniel Richtman, dotyczy " Deadpoola 3 ". Dziennikarz sugeruje, żeWcześniej spekulowano już, żeWydaje się to zagranie absolutnie w konwencji serii i absolutnie w stylu filmu o multiwersalnych zawirowaniach, jakim najprawdopodobniej będzie " Deadpool 3 ".- ale to ociera się już o nadmiar fanowskiej inwencji.Czas pokaże, kto wcieli się w tę postać!To Wanda Wilson, kobieca wersja Deadpoola z alternatywnej rzeczywistości znanej jako Ziemia-3010, rebeliantka, która w swoim świecie walczy z faszystowskim rządem Stanów Zjednoczonych.