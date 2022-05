Top 10 tygodnia na Netflix: "Powrót do liceum" wciąż niepokonany

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 16-22.05.2022

10 Gangubai Kathiawadi 2022 7,2 26 ocen społeczności 78 chce zobaczyć Biograficzny Dramat Alia Bhatt Ajay Devgn Tytułowa bohaterka filmu to kobieta w młodości sprzedana przez swojego chłopaka do domu publicznego. Przez lata budowała swoją pozycję, aby w końcu zyskać szacunek otoczenia i móc wykorzystać je, aby nieść pomocy innym kobietom. Wchodząc w świat polityki jeszcze raz musi stawiać czoła przeciwnościom losu, które dzielą ją od celu.

8 Jackass 4.5 2022 5,7 408 ocen społeczności 130 chce zobaczyć Dokumentalny Komedia Johnny Knoxville Steve-O Zgodnie z tradycją serii "Jackass" nieopublikowane fragmenty filmu zostają udostępnione jako osobna kompilacja. Zobacz szokujące i dotychczas niepublikowane materiały od ekipy " Jackass Forever ", aby przekonać się, ile poświęceń wymagało stworzenie tych nagrać.

7 Nasz ojciec Our Father 2022 6,3 1 463 oceny społeczności 342 chce zobaczyć True crime Keith Boyle Connor Helakoski Jacoba Ballard to jedynaczka urodzona w wyniku sztucznego zapłodnienia, która zawsze marzyła, żeby mieć rodzeństwo. Domowy test DNA pozwolił jej odkryć, że ma nie jedno, ale aż siedmioro przyrodniego rodzeństwa – zdecydowanie więcej, niż przewidują zasady najlepszej praktyki w medycynie rozrodu. Rodzeństwo postanawia dowiedzieć się więcej na temat ich niezwykłego drzewa genealogicznego i szybko odkrywa szokującą prawdę: lekarz pomagający ich rodzicom w leczeniu bezpłodności inseminował pacjentki własnym nasieniem – bez ich wiedzy i zgody. Ballard i jej nowo odkryte rodzeństwo zaczynają rozwikływać mroczną sieć oszustw, a ich poszukiwanie sprawiedliwości staje się głównym wątkiem w tej wstrząsającej historii o niewyobrażalnej zdradzie zaufania.

5 Toskania Toscana 2022 5,3 1 109 ocen społeczności 108 chce zobaczyć Melodramat Anders Matthesen Cristiana Dell'Anna Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.

4 Sonic. Szybki jak błyskawica Sonic the Hedgehog 2020 6,3 20 123 oceny społeczności 4 153 chce zobaczyć Przygodowy Ben Schwartz James Marsden Humanoidalny niebieski jeż Sonic spadł na Ziemię i wiedzie spokojne życie z dala od ludzi. Doktor Robotnik, złowieszczy geniusz, dowiaduje się o istnieniu superszybkiego stwora i zamierza przejąć drzemiącą w nim moc. Sonic musi ocalić planetę, ale potrzebuje człowieczej pomocy. Jego partnerem w podróży zostaje lokalny policjant Tom Wachowski.

3 Dangerous 2021 4,6 623 oceny społeczności 230 chce zobaczyć Thriller Akcja Scott Eastwood Kevin Durand Dylan zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Choć stara się pozostać bez konfliktów z prawem, życie ma dla niego inne plany. Gdy brat Dylana ginie w tajemniczych okolicznościach, bohater postanawia ruszyć w poszukiwaniu zemsty. Mając na plecach stróżów prawa, były skazaniec nie cofnie się przed niczym.

2 Perfekcyjne połączenie A Perfect Pairing 2022 6,0 1 816 ocen społeczności 207 chce zobaczyć Komedia rom. Victoria Justice Adam Demos Lola ( Victoria Justice ), energiczna importerka win z Los Angeles, rzuca pracę w nadziei na założenie własnej firmy winiarskiej i z zapałem rezerwuje bilet do odległej części Australii, aby zdobyć pierwszego klienta, Vaughn Family Wines. Niestety, rodzina Vaughnów nie jest zainteresowana robieniem interesów z raczkującą firemką. Lola nie daje za wygraną i postanawia zatrudnić się na owczej farmie Vaughnów. Z początku Lola nie wydaje się stworzona do ciężkiej roboty – naprawianie płotów i zaganianie owiec to zdecydowanie nie jej bajka. Jednak wkrótce zaprzyjaźnia się z czarującym zarządcą farmy, Maxem ( Adam Demos ), który wprowadza ją w tajniki tej pracy. W miarę jak coraz lepiej się poznają, Lola odkrywa, że Australia wniosła w jej życie o wiele więcej niż tylko zamiłowanie do pracy i nowo odkryte uczucie do Maxa. Czy jego sekrety staną na przeszkodzie jej romantycznym planom?

1 Powrót do liceum Senior Year 2022 5,3 8 507 ocen społeczności 713 chce zobaczyć Komedia Rebel Wilson Alicia Silverstone Licealna cheerleaderka zapadła w śpiączkę po nieudanym występie przed szkolną publicznością. Po dwóch dekadach budzi się i chce powrócić do nauki jako 37-latka. Jak poradzi sobie w świecie, który przez 20 lat aż tak się zmienił? W roli głównej wystąpiła Rebel Wilson (" Oszustki ").

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 16-22.05.2022

9 Imperium przepychu Bling Empire 2021 5,4 346 ocen społeczności 43 chce zobaczyć Reality-show Christine Chiu Kevin Taejin Kreider (Sezon 2) " Imperium przepychu " śledzi losy szalenie bogatych Azjatów i Amerykanów azjatyckiego pochodzenia z Los Angeles. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że ich życie to niekończące się pasmo imprez i luksusowych zakupów, blichtr to tylko zwodnicza przykrywka. Ci "przyjaciele" (prawdziwi i udawani) prowadzą warte miliony dolarów firmy, podróżują po świecie i raz po raz powierzają sobie sekrety, których dochowują tylko czasami. A czego jak czego, ale sekretów w ich świecie jest pod dostatkiem.

7 Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki Boss Baby: Back in the Crib 2022 6,5 13 ocen społeczności 9 chce zobaczyć Animacja Familijny Komedia JP Karliak Mary Faber (Sezon 1) Ciąg dalszy wydarzeń z filmu " Rodzinka rządzi ". Theodore Templeton zostaje wrobiony w defraudację i zmuszony znów stać się dawnym Szefem Bobasem, a także stanąć oko w oko ze swoim bratem Timem i bratanicami – cwaną Tabithą i zatrudnioną w Korporacji Bobas Tiną. Razem z Tiną Szef Bobas prowadzą nowy zespół terenowy, którego zadaniem jest podniesienie wskaźnika miłości do dzieci oraz powstrzymanie nowych superzłoczyńców przed zniszczeniem samej Korporacji.

6 Skradzione serce Pálpito 2022 7,0 1 256 ocen społeczności 441 chce zobaczyć Sensacyjny Michel Brown Ana Lucía Domínguez (Sezon 1) Żona Simona zostaje zamordowana, a jej serce wycięte i przeszczepione Camili, żonie zamożnego mężczyzny. Spragniony zemsty Simon zagłębia się w niebezpieczne podziemie handlu organami. Przeznaczenie sprawia, że zakochuje się w Camili, która żyje dzięki sercu jego żony. Punktem kulminacyjnym jest moment, kiedy oboje dowiadują się prawdy.

4 Nowy Eden Bienvenidos a Edén 2022 5,5 1 791 ocen społeczności 409 chce zobaczyć Thriller Amaia Aberasturi Amaia Salamanca (Sezon 1) Czy jesteś szczęśliwy? Tym pytaniem Zoa i czwórka innych młodych, atrakcyjnych i aktywnych w mediach społecznościowych chłopców i dziewcząt zostaje zaproszonych na najbardziej ekskluzywną imprezę wszech czasów. Impreza odbywa się na tajemniczej wyspie, a jej organizatorem jest marka nowego napoju. To, co zaczyna się jako ekscytująca przygoda, wkrótce zamienia się w podróż ich życia. Ale raj nie jest tym, czym się wydaje... Witamy w Edenie.

3 Ozark 2017 7,7 50 864 oceny społeczności 20 499 chce zobaczyć Dramat Kryminał Jason Bateman Laura Linney (Sezon 4) Fabuła serialu " Ozark " koncentruje się na losach rodziny Byrde'ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.

2 Kto zabił Sarę? ¿Quién mató a Sara? 2021 6,5 11 449 ocen społeczności 1 952 chce zobaczyć Dramat Kryminał Manolo Cardona Ginés García Millán (Sezon 3) Gdy wydawało się, że to Marifer doprowadziła do śmierci Sary, przecinając linki spadochronu, wszystkie domniemania legły w gruzach w finałowej scenie drugiego sezonu, gdy Nicandro powiedział, że to nie Marifer ją zabiła, ale "my". Kto i dlaczego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przyniesie trzeci, finałowy, a przy tym najbardziej zaskakujący i obfitujący w zwroty akcji sezon. Wróćmy do najważniejszej kwestii... Co naprawdę stało się z Sarą?

Zwiastun serialu "Prawnik z lincolna"

To kolejny tydzień, w którym na platformie Netflix króluje " Powrót do liceum ". Komedia z Rebel Wilson w roli głównej znalazła się w zestawieniach najpopularniejszych tytułów z 93 krajów świata. Niemal równie chętnie oglądany był romans " Perfekcyjne połączenie ", goszczący w Top 10 z 89 państw. Wśród seriali to " Prawnik z lincolna " znalazł się na aż 90 listach, tym samym obejmując prowadzenie w skali światowej. Poniżej przekonajcie się jakie tytuły przyciągnęły przed ekrany użytkowników platformy Netflix przez ostatnie siedem dni.