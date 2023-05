Paul Mescal rozpali fanów Marvela?

Paul Mescal jako Ludzka Pochodnia. Czy to możliwe?

Jak wiadomo, Marvel szykuje na 2025 rok widowisko. Jednak na razie nie udziela żadnych oficjalnych informacji na temat obsady. Taka sytuacja jest wodą na młyn internetowych plotkarzy. Jeden z nich - Daniel Richtman - na swoim Patreonie ujawnił, kto jego zdaniem może zagrać jednego z członków Fantastycznej Czwórki.Według RichtmanaWe wcześniejszych aktorskich wersjach grał go Chris Evans To, że pojawiają się takie doniesienia na temat Mescala , w ogóle nie dziwi. Po przełomie aktorski, jakim był dla niego udział w serialu, nie może narzekać na brak ofert. Tym bardziej, że ostatnio potwierdził swoją aktorską wartość w docenianym filmie. Rola ta przyniosła mu nominacje do Oscara Problemem może być właśnie liczba projektów, z jakimi związany jest Mescal . Aktor ma bowiem zagrać m.in. w widowisku historycznym, który wyreżyseruje Ridley Scott . Powstaje więc pytanie, czy będzie dostępny dla Marvela Przy braku oficjalnych informacji na temat obsady widowiska, w sieci aż roi się od plotek. Mila Kunis była wskazywana jako potencjalna Sue Storm (Niewidzialna Kobieta) lub jako... Stwór (tak, są plotki, które wskazują, że postać w widowisku zmieni płeć). Aktorka jednak zdążyła już zdementować te plotki. Dodała, że wie, kto w filmie zagra, ale nie chce mieć problemów z Myszą, więc nic nie powie. Antonio Banderas jest ostatnio często obsadzany w roli złoczyńców, dlatego też po sieci krążą plotki, jakoby miał zagrać wroga Fantastycznej Czwórki Galactusa Według innych doniesień Adam Driver jest ponoć brany pod uwagę do roli Reeda Richardsa (Pan Fantastyczny), a Kristen Bell do roli Sue Storm Czy plotki te potwierdzą się? Tylko czas pokaże.