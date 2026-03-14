Komu Oscara wręczyliby użytkownicy Filmwebu? Ogłaszamy wyniki Ankiety Oscarowej
Festiwale i nagrody / Filmy

Filmweb, - / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ankieta+Oscarowa+Filmwebu+%E2%80%93+kto+zgarnie+Oscara-165619
źródło: Getty Images
autor: Handout
Już jutrzejszego wieczoru w Los Angeles zostaną przyznane najbardziej prestiżowe statuetki amerykańskiego przemysłu filmowego. Gala nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, szerzej znanych jako Oscary, rozpocznie się w niedzielę o 16:00 czasu Pacific Daylight Time, czyli dokładnie o północy czasu polskiego. Wczoraj redakcja Filmwebu ujawniła i uzasadniła swoje Oscarowe przewidywania (ZOBACZ JE TUTAJ). Dziś przyszła pora ujawnić werdykt społeczności Filmwebu, powstały w wyniku głosowania w ankiecie. W poniedziałek rano zobaczymy, na ile pokryje się on z wyborami członków Akademii.  



Ankieta Oscarowa Filmwebu – brak murowanego faworyta?



W tym roku użytkownicy Filmwebu uznali prymat "Jednej bitwy po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Zdecydowaliście, że dzieło z Leonardo di Caprio w roli głównej otrzyma aż 5 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu oraz reżyserii. Warto zaznaczyć, że nie jest to absolutnie jednogłośna decyzja głosujących. "Jedna bitwa po drugiej" w kategorii najlepszego filmu otrzymała bowiem tylko 25% głosów użytkowników – jej najmocniejszych konkurentów upatrujecie w "Wielkim Martym" (19% głosów) oraz "Grzesznikach" (14% głosów).

Wyniki te pokazują przekonanie o braku jednoznacznego kandydata do zawojowania tegorocznej imprezy. Na drugim miejscu pod względem Oscarów przyznanych przez użytkowników Filmwebu plasuje się "Frankenstein", zgarniając cztery statuetki w kategoriach technicznych. Na miejsce trzecie wdrapały się z kolei ex-equo "Grzesznicy", "Wartość sentymentalna" oraz "F1: Film", gromadząc po 2 Oscary każdy.



ANKIETA OSCAROWA 2026: ZWYCIĘZCY WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW FILMWEBU



NAJLEPSZY FILM
"Jedna bitwa po drugiej" – 25% głosów

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWE
Timothée Chalamet – "Wielki Marty" – 52% głosów

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
Jessie Buckley – "Hamnet" – 45% głosów

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej" – 43% głosów

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA 
Elle Fanning – "Wartość sentymentalna" – 31% głosów

NAJLEPSZY REŻYSER
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej" – 42% głosów

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
"Grzesznicy" – 41% głosów

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
"Jedna bitwa po drugiej" – 34% głosów

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
"Wszystkie puste pokoje" – 33% głosów

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
"Zwierzogród 2" – 54% głosów

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
"The Girl Who Cried Pearls" – 33% głosów



NAJLEPSZE ZDJĘCIA
"Frankenstein" – 24% głosów

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
"Frankenstein" – 48% głosów

NAJLEPSZE KOSTIUMY
"Frankenstein" – 53% głosów

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
"Pan Nikt kontra Putin" – 35% głosów

NAJLEPSZY MONTAŻ
"F1: Film" – 46% głosów

NAJLEPSZY DŹWIĘK
"F1: Film" – 49% głosów

NAJLEPSZA PIOSENKA
"Golden" – "K-popowe łowczynie demonów" – 42% głosów

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI
"Śpiewacy" – 23% głosów

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
"Avatar: Ogień i popiół" – 58% głosów

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA
"Grzesznicy" – 51% głosów

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYURY
"Frankenstein" – 69% głosów

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
"Wartość sentymentalna" – 52% głosów

NAJLEPSZY CASTING
"Jedna bitwa po drugiej" – 50% głosów

"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun filmu

