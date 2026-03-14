Komu Oscara wręczyliby użytkownicy Filmwebu? Ogłaszamy wyniki Ankiety Oscarowej

Już jutrzejszego wieczoru w Los Angeles zostaną przyznane najbardziej prestiżowe statuetki amerykańskiego przemysłu filmowego. Gala nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, szerzej znanych jako Oscary, rozpocznie się w niedzielę o 16:00 czasu Pacific Daylight Time, czyli dokładnie o północy czasu polskiego. Wczoraj redakcja Filmwebu ujawniła i uzasadniła swoje Oscarowe przewidywania (ZOBACZ JE TUTAJ). Dziś przyszła pora ujawnić werdykt społeczności Filmwebu, powstały w wyniku głosowania w ankiecie. W poniedziałek rano zobaczymy, na ile pokryje się on z wyborami członków Akademii.
Ankieta Oscarowa Filmwebu – brak murowanego faworyta?
W tym roku użytkownicy Filmwebu uznali prymat "Jednej bitwy po drugiej
" Paula Thomasa Andersona
. Zdecydowaliście, że dzieło z Leonardo di Caprio
w roli głównej otrzyma aż 5 Oscarów
, w tym dla najlepszego filmu oraz reżyserii. Warto zaznaczyć, że nie jest to absolutnie jednogłośna decyzja głosujących. "Jedna bitwa po drugiej
" w kategorii najlepszego filmu otrzymała bowiem tylko 25% głosów użytkowników – jej najmocniejszych konkurentów upatrujecie w "Wielkim Martym
" (19% głosów) oraz "Grzesznikach
" (14% głosów).
Wyniki te pokazują przekonanie o braku jednoznacznego kandydata do zawojowania tegorocznej imprezy. Na drugim miejscu pod względem Oscarów
przyznanych przez użytkowników Filmwebu plasuje się "Frankenstein
", zgarniając cztery statuetki w kategoriach technicznych. Na miejsce trzecie wdrapały się z kolei ex-equo "Grzesznicy
", "Wartość sentymentalna
" oraz "F1: Film
", gromadząc po 2 Oscary każdy.
ANKIETA OSCAROWA 2026: ZWYCIĘZCY WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW FILMWEBU
NAJLEPSZY FILM
"Jedna bitwa po drugiej
" – 25% głosów
NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWE Timothée Chalamet
– "Wielki Marty
" – 52% głosów
NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA Jessie Buckley
– "Hamnet
" – 45% głosów
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY Sean Penn
– "Jedna bitwa po drugiej
" – 43% głosów
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA Elle Fanning
– "Wartość sentymentalna
" – 31% głosów
NAJLEPSZY REŻYSER Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" – 42% głosów
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
"Grzesznicy
" – 41% głosów
NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
"Jedna bitwa po drugiej
" – 34% głosów
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
"Wszystkie puste pokoje
" – 33% głosów
NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
"Zwierzogród 2
" – 54% głosów
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY
"The Girl Who Cried Pearls
" – 33% głosów
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
"Frankenstein
" – 24% głosów
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
"Frankenstein
" – 48% głosów
NAJLEPSZE KOSTIUMY
"Frankenstein
" – 53% głosów
NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
"Pan Nikt kontra Putin
" – 35% głosów
NAJLEPSZY MONTAŻ
"F1: Film
" – 46% głosów
NAJLEPSZY DŹWIĘK
"F1: Film
" – 49% głosów
NAJLEPSZA PIOSENKA
"Golden" – "K-popowe łowczynie demonów
" – 42% głosów
NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI
"Śpiewacy
" – 23% głosów
NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
"Avatar: Ogień i popiół
" – 58% głosów
NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA
"Grzesznicy
" – 51% głosów
NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYURY
"Frankenstein
" – 69% głosów
NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY
"Wartość sentymentalna
" – 52% głosów
NAJLEPSZY CASTING
"Jedna bitwa po drugiej
" – 50% głosów
"Jedna bitwa po drugiej" – zwiastun filmu