Axis Studios bankrutuje. Tworzyło animację do miniserialu "Oczy Wakandy"

W sieci pojawiła się informacja, że szkockie Axis Studios, odpowiedzialne za animację w tegorocznym miniserialu "Oczy Wakandy" od Marvel Studios, ogłosiło bankructwo. 

Dlaczego Axis Studio nie utrzymało się na rynku?



Jak informuje Forbes, powodem upadku były poważne problemy z płynnością finansową. Mimo współpracy z Marvelem i Disneyem oraz pozytywnym odbiorem produkcji ze strony krytyków (na ten moment 92% w serwisie Rotten Tomatoes), Axis nie zdołało utrzymać się na rynku.


Z informacji BBC wynika, że skutkiem bankructwa będzie likwidacja około 160 miejsc pracy. Źródła wskazują, że studio od dłuższego czasu borykało się z malejącą liczbą zleceń i coraz wyższymi kosztami zatrudnienia, co ostatecznie doprowadziło do zamknięcia działalności.

Założone w 2000 roku Axis Studios to jednak nie tylko "Oczy Wakandy". Na przestrzeni lat zespół pracował także przy takich grach, jak "Halo" i "League of Legends" oraz przy serialu Netflixa "Miłość, śmierć i roboty". Studio jest również odpowiedzialne za zwiastun zapowiedzianej gry "Blade" tworzonej przez Marvela i Arkane Lyon.

W ostatnich latach Disney coraz częściej zleca część animacji zewnętrznym firmom, by odciążyć własne zespoły.

"Oczy Wakandy" – o czym opowiada serial?



Czteroodcinkowa animacja opowiada losy wakandyjskich wojowników na przestrzeni dziejów. Bohaterowie ruszają w najdalsze zakątki planety, aby odebrać wrogom artefakty zawierające wibranium. Przy tworzeniu serialu brał udział Ryan Coogler, który wcześniej wyreżyserował dwie części "Czarnej Pantery" należące do MCU.

"Oczy Wakandy" - zwiastun



