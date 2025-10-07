Axis Studios bankrutuje. Tworzyło animację do miniserialu "Oczy Wakandy"

W sieci pojawiła się informacja, że szkockie Axis Studios, odpowiedzialne za animację w tegorocznym miniserialu "Oczy Wakandy" od Marvel Studios, ogłosiło bankructwo.
Dlaczego Axis Studio nie utrzymało się na rynku?
Jak informuje Forbes
, powodem upadku były poważne problemy z płynnością finansową. Mimo współpracy z Marvelem i Disneyem oraz pozytywnym odbiorem produkcji ze strony krytyków (na ten moment 92% w serwisie Rotten Tomatoes
), Axis nie zdołało utrzymać się na rynku.
Z informacji BBC
wynika, że skutkiem bankructwa będzie likwidacja około 160 miejsc pracy. Źródła wskazują, że studio od dłuższego czasu borykało się z malejącą liczbą zleceń i coraz wyższymi kosztami zatrudnienia, co ostatecznie doprowadziło do zamknięcia działalności.
Założone w 2000 roku Axis Studios to jednak nie tylko "Oczy Wakandy
". Na przestrzeni lat zespół pracował także przy takich grach, jak "Halo
" i "League of Legends
" oraz przy serialu Netflixa "Miłość, śmierć i roboty
". Studio jest również odpowiedzialne za zwiastun zapowiedzianej gry "Blade" tworzonej przez Marvela
i Arkane Lyon.
W ostatnich latach Disney coraz częściej zleca część animacji zewnętrznym firmom, by odciążyć własne zespoły.
"Oczy Wakandy" – o czym opowiada serial?
Czteroodcinkowa animacja opowiada losy wakandyjskich wojowników na przestrzeni dziejów. Bohaterowie ruszają w najdalsze zakątki planety, aby odebrać wrogom artefakty zawierające wibranium. Przy tworzeniu serialu brał udział Ryan Coogler
, który wcześniej wyreżyserował dwie części "Czarnej Pantery
" należące do MCU
.
"Oczy Wakandy" - zwiastun