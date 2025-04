Co warto obejrzeć podczas 2. Timeless Film Festival Warsaw? Polecamy 10 filmów

Pełnometrażowy debiut Davida Lyncha to film niezwykły. Legendarny twórca nie spieszył się z produkcją, a od wcielającego się w rolę Henry'ego Jacka Nance'a (pamiętnego Pete'a Martella z " Miasteczka Twin Peaks ") wymagał tylko utrzymania absurdalnej fryzury – co w gruncie rzeczy uważamy za spore wyrzeczenie ze strony aktora. Choć zwykle przedłużający się okres zdjęciowy i postprodukcja nie zwiastują niczego dobrego, tym razem było inaczej. Powstało mroczne, surrealistyczne dzieło przenoszące nas do świata rodem z koszmarnego snu – czyż nie za to pokochaliśmy twórcę " Zagubionej autostrady "? Film szybko zdobył grono wiernych fanów dzięki Benowi Barenholtzowi , dystrybutorowi i miłośnikowi kina niezależnego, który wypromował go jako tzw.. Na Timeless Film Festival możecie zobaczyć go jako double feature z ósmym odcinkiem trzeciego sezonu " Twin Peaks " – naszym zdaniem skończonym arcydziełem. Macie ogień?