Dern zamiast Reynoldsa u Tarantino

) dołączył do obsady nowego filmu Quentina Tarantino pt.. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor przejął rolę po swoim wieloletnim przyjacielu, zmarłym 6 września Burcie Reynoldsie Dern wcieli się w George'a Spahna, 80-letniego niedowidzącego mężczyznę, który zarabiał na życie, wypożyczając swoje położone w okolicy Los Angeles ranczo na potrzeby ekip filmowych kręcących westerny. Charles Manson przekonał go, by pozwolił jemu i jego fanatycznym zwolennikom zamieszkać w gospodarstwie. W zamian oddane Mansonowi kobiety uprawiały ze Spahnem seks i pomagały mu jako przewodniczki.Zdjęcia dorozpoczęły się w czerwcu. W obsadzie filmu znaleźli się m.in: Leonardo DiCaprio Damian Lewis oraz polski aktor Rafał Zawierucha wcielający się w Romana Polańskiego . Fabuła zbudowana jest wokół tragicznych zdarzeń, do których doszło latem 1969 roku w Los Angeles.Polską premierę filmu zaplanowano na 9 sierpnia 2019 roku.