Powstaje koreański spin-off "Tylera Rake'a". Kogo zobaczymy w głównej roli?

Film akcji "Tyler Rake: Ocalenie" ("Extraction") z Chrisem Hemsworthem po premierze stał się przebojem Netflixa i trzy lata później doczekał się sequela. Na tym jednak nie koniec - w sierpniu dotarły do nas wieści o tym, że powstaje serialowy spin-off "Extraction: Mercenary", w którym wystąpi Omar Sy. Teraz zaś pojawiły się doniesienia o kolejnym, tym razem filmowym spin-offie prosto z Korei.

Nowy film zatytułowany "Extraction: Taigo" skupi się na najemniku, który podejmuje się niebezpiecznej misji ratunkowej, by odbić porwanego towarzysza. Tym razem główną rolę zagra jeden Dong-seok Ma (znany także jako Don Lee), którego możemy kojarzyć m.in. z należącego do MCU "Eternals", "Zombie Expressu" oraz serii "Bezkarni". Za kamerą stanie zresztą reżyser tego cyklu — Sang-yong Lee. Scenariusz przygotował Cha Woo-jin. W obsadzie znalazł się też Jin-wook Lee, który wcześniej wystąpił w "Squid Game". Według dostępnych informacji, zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Netflix oficjalnie nie potwierdził jeszcze tych doniesień. 

Seria "Extraction" doczeka się też trzeciej części głównego cyklu. Reżyser Sam Hargrave zapowiada, że ekipa wejdzie na plan w 2026 roku, choć harmonogram pracy jest zależny od tego, ile czasu Hemsworth będzie spędzać na planie kolejnych odsłon "Avengers".

