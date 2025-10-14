Powstaje koreański spin-off "Tylera Rake'a". Kogo zobaczymy w głównej roli?

Film akcji "Tyler Rake: Ocalenie" ("Extraction") z Chrisem Hemsworthem po premierze stał się przebojem Netflixa i trzy lata później doczekał się sequela. Na tym jednak nie koniec - w sierpniu dotarły do nas wieści o tym, że powstaje serialowy spin-off "Extraction: Mercenary", w którym wystąpi Omar Sy. Teraz zaś pojawiły się doniesienia o kolejnym, tym razem filmowym spin-offie prosto z Korei.
Co wiemy o nowym spin-offie "Tylera Rake'a"?
Getty Images © Han Myung-Gu
Nowy film zatytułowany "Extraction: Taigo"
skupi się na najemniku, który podejmuje się niebezpiecznej misji ratunkowej, by odbić porwanego towarzysza. Tym razem główną rolę zagra jeden Dong-seok Ma
(znany także jako Don Lee), którego możemy kojarzyć m.in. z należącego do MCU
"Eternals
", "Zombie Expressu
" oraz serii "Bezkarni
". Za kamerą stanie zresztą reżyser tego cyklu — Sang-yong Lee
. Scenariusz przygotował Cha Woo-jin
. W obsadzie znalazł się też Jin-wook Lee
, który wcześniej wystąpił w "Squid Game
". Według dostępnych informacji, zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Netflix oficjalnie nie potwierdził jeszcze tych doniesień.
Seria "Extraction
" doczeka się też trzeciej części głównego cyklu. Reżyser Sam Hargrave
zapowiada, że ekipa wejdzie na plan w 2026 roku, choć harmonogram pracy jest zależny od tego, ile czasu Hemsworth
będzie spędzać na planie kolejnych odsłon "Avengers
".
"Tyler Rake: Ocalenie" - zwiastun filmu