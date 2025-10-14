"Stranger Things". Plotki kłamały. Znamy czas trwania pierwszych odcinków

Niedawno po sieci krążyły plotki, według których każdy odcinek finałowego sezonu serialu "Stranger Things" to pełnometrażowy film z czasem trwania od 90 do 120 minut. Jak się okazało, te plotki nie mają pokrycia w rzeczywistości... przynajmniej w odniesieniu do pierwszych czterech odcinków.
Ross Duffer pokazał czas trwania pierwszych odcinków piątego sezonu
Rzeczywisty czas trwania trzech z czterech pierwszych odcinków jest dużo krótszy od tego, co głosiły plotki. A wiemy to dzięki Rossowi Dufferowi
. Współtwórca "Stranger Things
" opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym widać, ile trwają pierwsze cztery odcinki piątego sezonu.
Najdłuższy – i zarazem jedyny, którego czas jest zbliżony do tego, co głosiły plotki – jest odcinek czwarty. Trwa 83 minuty
. Najkrótszy jest odcinek drugi – trwa mniej niż godzinę (dokładnie 54 minuty
).
Pierwszy odcinek nowego sezonu, w którym podobno dzieje się najwięcej rzeczy od czasu pierwszego sezony, trwa godzinę i 8 minut
. Zaś trzeci odcinek liczy godzinę i 6 minut
. Pierwsze cztery odcinki piątego sezonu będą miały swoją premierę 26 listopada
. Kolejne trzy odcinki zadebiutują na platformie Netflix 25 grudnia
. Zaś wielki finał serialu będzie miał premierę 31 grudnia
.
"Stranger Things" – oceniamy finałowe odcinki 4. sezonu