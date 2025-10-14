Newsy Seriale "Stranger Things". Plotki kłamały. Znamy czas trwania pierwszych odcinków
"Stranger Things". Plotki kłamały. Znamy czas trwania pierwszych odcinków

Niedawno po sieci krążyły plotki, według których każdy odcinek finałowego sezonu serialu "Stranger Things" to pełnometrażowy film z czasem trwania od 90 do 120 minut. Jak się okazało, te plotki nie mają pokrycia w rzeczywistości... przynajmniej w odniesieniu do pierwszych czterech odcinków.

Ross Duffer pokazał czas trwania pierwszych odcinków piątego sezonu



Rzeczywisty czas trwania trzech z czterech pierwszych odcinków jest dużo krótszy od tego, co głosiły plotki. A wiemy to dzięki Rossowi Dufferowi. Współtwórca "Stranger Things" opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym widać, ile trwają pierwsze cztery odcinki piątego sezonu.


Najdłuższy – i zarazem jedyny, którego czas jest zbliżony do tego, co głosiły plotki – jest odcinek czwarty. Trwa 83 minuty. Najkrótszy jest odcinek drugi – trwa mniej niż godzinę (dokładnie 54 minuty).

Pierwszy odcinek nowego sezonu, w którym podobno dzieje się najwięcej rzeczy od czasu pierwszego sezony, trwa godzinę i 8 minut. Zaś trzeci odcinek liczy godzinę i 6 minut.

Pierwsze cztery odcinki piątego sezonu będą miały swoją premierę 26 listopada. Kolejne trzy odcinki zadebiutują na platformie Netflix 25 grudnia. Zaś wielki finał serialu będzie miał premierę 31 grudnia.

"Stranger Things" – oceniamy finałowe odcinki 4. sezonu




