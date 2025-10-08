Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – oto ulubieńcy ostatnich dni
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – oto ulubieńcy ostatnich dni

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+29.09.-5.10.2025-163280
Netflix: polski Top 10 tygodnia – oto ulubieńcy ostatnich dni
Ten moment musiał w końcu nadejść. Drugi sezon "1670" nie jest już najchętniej oglądanym serialem Netfliksa w Polsce. Produkcja musiała ustąpić miejsca hiszpańskiej "Ángeli". Tymczasem wśród filmów najwyższy stopień podium zajęło "Anioły są wśród nas" z Hilary Swank i Alanem Ritchsonem. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 29.09.-5.10.2025



10
plakat filmu Nie ten Paryż

Nie ten Paryż

The Wrong Paris
2025
1h 47m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta (Miranda Cosgrove) zgłasza się do udziału w programie randkowym, przekonana, że odbywa się on w stolicy Francji, podczas gdy w rzeczywistości zdjęcia są kręcone w mieścinie Paris w Teksasie. Postanawia więc wyeliminować się z dalszej gry, ale na przeszkodzie staje jej niespodziewane uczucie do przystojnego uczestnika (Pierson Fodé).

9
plakat filmu Hotel Transylwania

Hotel Transylwania

Hotel Transylvania
2012
1h 31m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

W Hotelu Transylvania potwory mogą odpocząć z daleka od ciekawskich ludzkich oczu. Gospodarzami hotelu są Hrabia Dracula oraz jego 118-letnia córka Mavis, zachowująca się dokładnie tak, jak inne nastolatki. Kiedy Mavis łamie świętą zasadę potworów polegającą na unikaniu kontaktów z ludźmi, wprowadza tym samym w ruch łańcuch wydarzeń, które zagrażają hotelowi Transylwania i egzystencji potworów.

8
plakat filmu Hotel Transylwania 2

Hotel Transylwania 2

Hotel Transylvania 2
2015
1h 29m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

W tej zupełnie nowej potwornej komedii, wszystko zdaje się zmieniać na lepsze w Hotelu Transylwania. Jednakże Dracula martwi się o swojego wnuka, Dennisa, w połowie człowieka, a w połowie wampira, który zupełnie nie wykazuje wampirzych cech. Więc kiedy Mavis jest na wakacjach, Drac angażuje swoich potwornych przyjaciół - Franka, Murraya, Wayne’a i Griffina - by zorganizowali Dennisowi obóz szkoleniowy, na którym maluch nauczy się, co to znaczy być prawdziwym potworkiem.

7
plakat filmu Może tak, może nie

Może tak, może nie

She Said Maybe
2025
1h 47m

Komedia rom.

Niemcy

Komedia rom.

Kiedy wychowana w Niemczech Mavi dowiaduje się, że należy do bogatej tureckiej dynastii, oczekiwania jej nowej rodziny szybko wywracają jej świat i życie miłosne do góry nogami.

6
plakat filmu Hotel Transylwania 3

Hotel Transylwania 3

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
2018
1h 37m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.

5
plakat filmu Internetowy zabójca

Internetowy zabójca

The Craigslist Killer
2011
1h 27m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Megan (Agnes Bruckner) poznając Philipa (Jake McDorman), myśli, że wygrała los na loterii, gdyż to czarujący, opiekuńczy i przystojny student medycyny, który ma zaplanowaną całą przyszłość. Po zaledwie kilku miesiącach znajomości para zaręcza się. Dla Megan to spełnienie snów, gdyż nigdy nie czuła się tak szczęśliwa. Z czasem dowiaduje się, że jej narzeczony ma mroczny sekret...

4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3
plakat filmu Rut i Boaz

Rut i Boaz

Ruth & Boaz
2025
1h 33m

Melodramat

USA

Melodramat

Wschodząca gwiazda hip-hopu z Atlanty, Ruth Moably, porzuca pełne blasku życie, aby zacząć wszystko od nowa na prowincji w Tennessee. Tam opiekuje się przyszywaną matką, Naomi, i poznaje mężczyznę swoich marzeń.

2
plakat filmu Francuski kochanek

Francuski kochanek

French Lover
2025
2h 2m

Komedia rom.

Francja

Komedia rom.

Zblazowany aktor poznaje w Paryżu kelnerkę, której nie układa się w życiu. Zaczyna się nieoczekiwany romans. Czy jednak przetrwa w świetle reflektorów?

1
plakat filmu Aniołowie są wśród nas

Aniołowie są wśród nas

Ordinary Angels
2024
1h 56m

Dramat

USA

Dramat

"Aniołowie są wśród nas" to film na podstawie niezwykłej, prawdziwej historii. Opowiada o Sharon (Hilary Swank), zawziętej fryzjerce z niewielkiego Kentucky, która ledwo wiąże koniec z końcem. Gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), wdowca starającego się zapewnić byt dwóm córkom, odnajduje w życiu nowy cel. Młodsza córka Eda czeka na przeszczep wątroby, a Sharon postanawia za wszelką cenę pomóc tej rodzinie. Jest to inspirująca opowieść o wierze, codziennych cudach i aniołach, którzy żyją wśród nas.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 29.09.-5.10.2025



10
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

9
plakat filmu Zwierz

Zwierz

Animal
2025 -
28m

Komedia

Hiszpania

Komedia

(Sezon 1) Po zamknięciu kolejnych gospodarstw hodowlanych Antón Gandoy, wiejski weterynarz z Galicji, zostaje zmuszony do podjęcia pracy w sklepie zoologicznym w mieście bogaczy A Coruña. Sklep prowadzi Uxía, jego siostrzenica. Razem mierzą się ze światem, który zupełnie nie przypomina tego, jaki znał Antón, ale też nie jest światem, jaki wymarzyła sobie Uxía.

8
plakat filmu Alice in Borderland

Alice in Borderland

Imawa no Kuni no Alice
2020 - 2025
58m

Sci-Fi

Thriller

Japonia

Sci-Fi

Thriller

(Sezon 3) Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych, wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy - nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych.

7
plakat filmu 1670

1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

6
plakat filmu Bunkier miliarderów

Bunkier miliarderów

El refugio atómico
2025 -
55m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Sezon 1) W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski - ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Serial jest emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.

5
plakat filmu Ród Guinnessów

Ród Guinnessów

House of Guinness
2025 -
51m

Dramat

Kostiumowy

Wielka Brytania

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 1) Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.

4
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Thriller

Psychologiczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

(Miniserial) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

3
plakat filmu 1670

1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

2
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Kryminał

Biograficzny

Dramat

USA

Kryminał

Biograficzny

Dramat

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym

1
plakat filmu Ángela

Ángela

2024
50m

Thriller

Hiszpania

Thriller

(Sezon 1) W pozornie idealnej rodzinie Ángela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie...

Zwiastun 3. sezonu serialu "Potwory"



Powiązane artykuły Aniołowie są wśród nas

Zobacz wszystkie artykuły

Ángela  (2024)

 Ángela

Aniołowie są wśród nas  (2024)

 Aniołowie są wśród nas

Angela Black  (2021)

 Angela Black

Najnowsze Newsy

Filmy

"I Play Rocky": Ojciec Sylvestra Stallone'a obsadzony

2 komentarze
VOD Seriale

"Potwór: Historia Eda Geina": Sukces czy eksces? Recenzja serialu

Filmy

"Czasem myślę o umieraniu": kolejny film reżyserki zebrał obsadę

1 komentarz
Filmy

Ashley Judd w filmie o sportowcu z zespołem Downa

Filmy

"Gorączka 2" powstanie. Bez Warnera!

23 komentarze
Filmy

Nowa filmowa seria fantasy na miarę "Harry'ego Pottera"?

Filmy

"Predator: Strefa zagrożenia". Kategoria wiekowa potwierdzona

69 komentarzy