Kwietniowe nowości na Netflix

1 kwietnia





3 kwietnia





"Dom z papieru" – sezon IV





10 kwietnia









Piątka uczniów reprezentujących różne subkultury: dziwaczka Allison, mózgowiec Brian, kryminalista John, królowa piękności Claire i zapaśnik Andy jest zmuszona za karę spędzić ze sobą sobotni dzień. Na początku milczą, ale później z nudów zaczynają ze sobą rozmawiać i odkrywają, że ponad podziałami są do siebie podobni.









Jack przeżywa różne wersje tego samego dnia, próbując opanować problematycznych gości, wszechobecny chaos i potencjalny romans na ślubie swojej siostry.





15 kwietnia





Były szef jednostki FBI specjalizujące się w odbijaniu zakładników oraz weteran wojenny Will Sawyer ( Dwayne Johnson ) odpowiada obecnie za ochronę wieżowców. Gdy przebywa na misji w Chinach, która ma na celu kontrolę zabezpieczeń najwyższego i rzekomo najbezpieczniejszego wieżowca świata, budowla staje w płomieniach. Sawyer zostaje obarczony za to odpowiedzialnością. Ucieka, by znaleźć właściwego sprawcę, oczyścić dobre imię, a przede wszystkim ocalić swoją rodzinę, znajdującą się nadal w płonącym budynku.





16 kwietnia





"Fauda" – sezon III









Doron zyskuje zaufanie ambitnego młodego boksera i wciąga go w polowanie na lidera Hamasu ze szczytu listy terrorystów poszukiwanych przez Szin Bet.





17 kwietnia





Charyzmatyczny Sergio Vieira de Mello ( Wagner Moura ) ma za sobą długą karierę jako czołowy dyplomata ONZ. Pracował w najbardziej niestabilnych regionach świata, umiejętnie negocjując porozumienia z prezydentami, rewolucjonistami i zbrodniarzami wojennymi, aby chronić życie zwyczajnych ludzi. Zanim jednak odejdzie ze służby, by rozpocząć proste życie u boku ukochanej kobiety ( Ana de Armas ), podejmuje się ostatniej misji — w Bagdadzie, na nowo pogrążonym w chaosie po amerykańskiej inwazji. Ten ostatni, krótki w zamierzeniu wyjazd przemienia się w dramatyczną walkę o życie, kiedy w siedzibie ONZ wybucha bomba, grzebiąc Sergia pod gruzami. Inspirowany prawdziwą historią film Sergio to porywający dramat o mężczyźnie pchniętym do granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej, który zmuszony jest stawić czoła skutkom własnych kontrowersyjnych decyzji dotyczących aspiracji, rodziny i miłości.













20 kwietnia









22 kwietnia









24 kwietnia

W kwietniu zając wielkanocny przyniesie dużo filmowych i serialowych nowości:(w roli głównej Chris Hemsworth ), czwarta część, drugi sezonczy wspaniałą animację dla całej rodziny pt.. Na platformie pojawią się także:czyZwiązek Ani ( Agnieszka Więdłocha ) i Tomka ( Maciej Stuhr ) przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander ( Kamil Kula ) - zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.Skrzypiąca skrzynka na listy nieopodal położonego nad malowniczym jeziorem domu w magiczny sposób czaruje miłość wiążącą się pomiędzy dwojgiem samotnych osób. Budzącego się uczucia nie jest w stanie okiełznać nawet granica czasu, a pisane do siebie przez zakochanych listy zastępują widok kochanych oczu, dotyk ciepłej dłoni i szaleństwo zmysłów. Czym jest potęga miłości, czym jest oczekiwanie na nią, czy los zawsze zsyła drugą szansę i czy odnaleziona już miłość nie oznacza dalszego czekania..?agenci J ( Will Smith ) i K ( Tommy Lee Jones ) wracają... do przeszłości. J widział już wiele niewytłumaczalnych i zagadkowych zjawisk w swojej 15-letniej karierze Faceta w Czerni, ale nic i nikt, nawet obcy, nie wprawiają go w zakłopotanie tak bardzo, jak jego sarkastyczny, małomówny partner. Gdy jednak życie K i los planety są zagrożone, agent J musi wyruszyć w podróż w czasie, by przywrócić sprawom właściwy bieg. J odkrywa, że wszechświat ma swoje tajemnice, o których K nigdy mu nie wspominał - sekrety, które same wychodzą na jaw, gdy J współpracuje z młodym agentem K ( Josh Brolin ), by uratować partnera, agencję i przyszłość całego rodzaju ludzkiego.Najwyższy czas, aby poznać rodzinę! Nieco przerażający, całkiem weseli i zupełnie nieobliczalni - rodzina Addamsów w komplecie! Niecodzienny klan Addamsów to romantyczny łobuz Gomez ( Raúl Juliá ), powabna kobieta wamp, Morticia ( Anjelica Huston ) i Pugsley ( Jimmy Workman ). Z pomocną "dłonią" i służącym przypominającym Frankensteina rodzinka musi obronić się przed fałszywym bratem Gomeza ( Christopher Lloyd ), który ma ochotę przejąć rodzinny majątek.Kolejne spotkanie z niesamowitą rodziną Addamsów. Tym razem bohaterem filmu jest wujek Fester, który spotyka, jak mu się wydaje, miłość życia. Szybko jednak, dzięki sprytowi bratanków, wydaje się, że jego miłość - niania Debbie Jelinsky ma wobec Festera nie tylko miłosne plany, a żaden z nich bynajmniej nie zakłada długowieczności Festera.Głównymi bohaterami filmu są John, typowy yuppie - adwokat, jego żona - delikatna i cicha Ann, jej siostra Cynthia i jednocześnie kochanka jej męża, wreszcie Graham, niegdyś bliski przyjaciel męża. Przybycie tego ostatniego burzy zastany układ wprowadzając zamęt i rodzinne nieporozumienia.Przestępstwa dwóch chemiczek z laboratorium narkotykowego uderzają w cały system prawny i zacierają granice sprawiedliwości w oczach prawników, urzędników i osadzonych.Profesor zaczyna realizować swój plan. Życie członków gangu, którzy muszą poradzić sobie z wrogami wewnątrz i na zewnątrz Banku Hiszpanii, wisi na włosku.Policjant James Coffee ( Ed Helms ) w końcu ma świetną dziewczynę - Vanessę Manning ( Taraji P. Henson ). Jednak jej uroczy dwunastoletni syn Kareem (Terrence Little Gardenhigh) właśnie knuje, jak zakończyć ich związek. Aby raz na zawsze pozbyć się chłopaka matki, Kareem próbuje zatrudnić zbiegłych kryminalistów. Niestety przypadkiem ujawnia siatkę przestępczą, która bierze sobie rodzinę chłopaka na cel. Aby uchronić Vanessę, Kareem niechętnie łączy siły z Coffeem i rusza w niebezpieczny pościg po Detroit. Pożegnanie z Afryką " to zrealizowany z epickim rozmachem romans, który podbił serca widzów na całym świecie. Wyreżyserowany przez nagrodzonego Oscarem Sydneya Pollacka film opowiada o fascynujących losach duńskiej pisarki Karen Blixen ( Meryl Streep ), obdarzonej silną wolą kobiety, która około roku 1914 wyjechała do Kenii, by wraz ze swym niewiernym mężem ( Klaus Maria Brandauer ) założyć tam plantację kawy. Ku swemu zdumieniu wkrótce pokochała Czarny Ląd, jego mieszkańców i tajemniczego myśliwego ( Robert Redford ), z którym połączył ją namiętny romans.Said od wielu lat prowadzi w Ardenach tartak, w którym zatrudnia byłych więźniów i młodocianych przestępców. Teraz musi jednak stawić czoła nieproszonym gościom.to historia Clancyego, który podróżuje przez galaktykę w uszkodzonym symulatorze multiwersum. Clancy opuszcza bezpieczną przystań swojego ponadwymiarowego domu na Pasie Chromatycznym, aby porozmawiać z istotami żyjącymi w wymierających światach wewnątrz jego symulatora.Kiedy egoistyczni rodzicie Willoughby porzucają czwórkę swoich potomków, dzieciaki muszą nauczyć się, jak zaadaptować swoje staromodne wartości do współczesnej rzeczywistości i stworzyć nową rodzinę na miarę naszych czasów.Za każdą tradycją kryje się rewolucja. Kolejny Dzień Niepodległości będzie świadkiem corocznego 12-godzinnego bezprawia. Aby zmniejszyć roczne współczynniki przestępczości, organizacja New Founders of America (NFFA) testuje socjologiczną teorię, kierując – w ciągu jednej nocy – agresję na określoną zamknięta społeczność. Ale kiedy przemoc ciemiężców spotyka się z agresją zmarginalizowanych, patologia rozprzestrzenia się z przedmieść na cały kraj. Panos Cosmatos cofa się do 1983 roku i z pomocą niezwykłej ścieżki dźwiękowej tragicznie zmarłego Jóhanna Jóhannssona oraz psychodelicznych zdjęć Benjamina Loeba realizuje najdziwniejszy film roku. Mandy z Nicolasem Cage'em w najlepszej roli od lat to rozsadzająca mózg filmowa halucynacja. Po części czułe nawiązanie do kina eksploatacji, po części brutalna opowieść o zemście, a może raczej o duchach. Cosmatos , biorąc przykład ze swojego zmarłego ojca, reżysera m.in., nie bawi się w stopniowe dawkowanie wrażeń w swoim rewelacyjnym drugim filmie. To historia drwala Reda Millera ( Cage , praktycznie w stanie wrzenia) mszczącego się na ludziach, którzy zamordowali jego ukochaną - delikatną Mandy. W wolnych chwilach bohater ogląda reklamy z uwielbiającymi ser goblinami, wciąga górę kokainy i słucha praktycznych rad Billa Duke'a, którego możecie pamiętać z