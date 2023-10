MCU ujawnia nowe szczegóły na temat serialu "Agatha: Darkhold Diaries"

Co wiemy o seiralu "Agatha: Darkhold Diaries"? Znamy szczegóły fabuły

Kim jest Agatha Harkness?

"WandaVision" i "Loki" w podcaście Mam parę uwag

Serial " Agatha: Darkhold Diaries ", wcześniej znany jako "Agatha: House of Harkness" i "Agatha: Coven of Chaos", trafi na Disney+ jesienią 2024 roku. Na stronie amerykańskiego urzędu ds. praw autorskich znajduje się krótki opis fabuły. Brzmi on następująco:Wcielającej się w tytułową bohaterkę Kathryn Hahn towarzyszyć będą Aubrey Plaza jako Rio, Patti LuPone jako Lilia, Sasheer Zamata jako Jen K, Ali Ahn jako Alice oraz Joe Locke Agatha Harkness to potężna czarownica, która podczas niesławnych procesów w Salem zasiadła na ławie oskarżonych. Po raz pierwszy pojawiła się na kartach wydanego w styczniu 1970 roku komiksu "Fantastic Four" autorstwa Jacka Kirby'ego Stana Lee . Z czasem stała się znaczącą postacią w uniwersum Marvela . Była opiekunką Franklina Richardsa ("Fantastyczna Czwórka"), a także nauczycielką i mentorką Wandy Maximoff . Często towarzyszy jej przybierające postać czarnego kota stworzenie imieniem Ebony, którego zadaniem jest wyczuwanie obecności nadprzyrodzonych istot.Agatha Harkness ma rozległą wiedzę na temat magii. Dzięki niej potrafi się teleportować i projektować energię. Opanowała też sztukę hipnozy i narzucania myśli. Recytacja zaklęć umożliwia jej przywołanie istot lub obiektów znajdujących się w innych wymiarach.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o serialach " WandaVision " i " Loki ":