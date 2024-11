Nie do uwierzenia. Filmy wzbudzające religijne kontrowersje

Arcydzieło Williama Friedkina zasłużył na miano horroru wszechczasów dzięki ekstremom, które krążyły wokół filmu. Spłonął plan zdjęciowy, gwiazdy Ellen Burstyn Linda Blair nabawiły się leczonych przez lata kontuzji. Niedługo po ukończeniu swojej pracy zmarli aktorzy Jack MacGowran Vasiliki Maliaros . Dziwne zdarzenia zaczęto nazywać wręcz klątwą. Z kolei duchowni postanowili podzielić się swoimi wątpliwościami co do czystych intencji twórców. Do filmu przylgnęła łatka zakłamującego prawdę o egzorcyzmach i działaniu mrocznych sił na ludzi. Jednak reżyser wydawał się niewzruszony. Do pełni szczęścia zabrakło mu tylko ostatniego kroku. W wywiadzie przyznał: