Najlepsze filmy o górach. Top 15 filmów, które warto zobaczyć

Film Franka Marshalla to kolejna na naszej liście produkcja dokonująca rekonstrukcji prawdziwych wydarzeń. Jest to historia urugwajskiej drużyny rugby, której samolot rozbija się w Andach. Większości załogi udaje się wprawdzie przeżyć, ale to dopiero początek dramatu. Kiedy dociera do nich informacja, że akcja poszukiwawcza zostaje zaniechana, a zapasy jedzenia i napojów kończą się, rozbitkowie stają przed dramatycznym wyborem. W końcu trzej z nich wyruszają po pomoc. W jednej z głównych ról wystąpił Ethan Hawke