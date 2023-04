Najlepsze filmy o wojnie w Afganistanie. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Książka "The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan" autorstwa dziennikarza Michaela Hastingsa opowiada historię podróży reportera za jednym z generałów amerykańskiej armii, który odpowiadał za planowanie dalszych kroków całości walczących sił. Fabularyzowana wersja filmowa, która została stworzona przez platformę Netflix, śledzi poczynania Glena McMahona ( Brad Pitt ), nowo mianowanego dowódcy, który manewruje między światem wielkiej polityki i linią frontu. Film satyryczny na temat zakulisowych elementów misji wojennych szuka w przedstawionej opowieści wszechobecnego bezsensu rodem z "Paragrafu 22", ale i znamion thrillera, w który potrafiły się zamieniać choćby filmy o wojnie w Iraku. Za kamerą stanął David Michôd , reżyser serialowej adaptacji powieści Hellera oraz " Królestwa zwierząt ", " Rover " czy " Króla ".