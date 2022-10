"Dobry omen" powraca. Znamy (przybliżoną) datę premiery i nowe bohaterki

Drugi sezon "Dobrego Omenu". Co wiemy o projekcie?

Maggie Service jako Maggie

Nina Sosanya jako Nina

Quelin Sepulveda jako Muriel

Miranda Richardson jako Shax

Shelley Conn jako Beelzebub

O czym opowiada "Dobry omen"?

Od premiery " Dobrego omenu ", czyli adaptacji powieści Neila Gaimana Terry'ego Pratchetta , minęły już ponad trzy lata. Dla fanów czekających na drugi sezon mamy jednak dobrą wiadomość. Podczas trwającego w Nowym Jorku Comic Conu Amazon Studios zapowiedziało, że nowe odcinki trafią na platformę latem przyszłego roku. Zaprezentowano także zdjęcia z planu przedstawiające nowe bohaterki. David Tennant powrócą jako Azirafal i Crowley. Po tym, jak udaje im się uratować świat przed Apokalipsą, wracają, aby rozwiązać zagadkę, w którą zaangażowane jest zarówno Niebo, jak i Piekło.Ponownie zobaczymy także Marka Gatissa Dereka Jacobiego . Nie usłyszymy jednak Benedicta Cumberbatcha (Szatan) ani Frances McDormand Bóg ). W nowe bohaterki wcielą się Maggie Service Shelley Conn . Możecie je zobaczyć na zdjęciach poniżej: Neil Gaiman powróci do obowiązków producenta wykonawczego i showrunnera, które dzielił z reżyserem Douglasem Mackinnonem Azirafal to grymaśny Anioł. Crowley jest chuligańskim Demonem. Oboje są na Ziemi od ponad 6000 lat. Przez ten czas polubili to miejsce i wbrew wszystkim przeciwnościom, także siebie. Ale jest problem – Antychryst przybył na ziemię, co oznacza, że świat, który zbyt polubili, skończy w płomieniach, jeśli nie zdołają go uratować. Ten szalenie pomysłowy i przezabawny serial śledzi losy Azirafala i Crowley’a, którzy łączą siły, próbując odnaleźć 11-letniego Antychrysta (i jego psa) i zapobiec Apokalipsie.Zobaczcie zwiastun: