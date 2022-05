Najlepsze seriale science-fiction do obejrzenia na nowoczesnym monitorze

12 Fundacja Foundation 2021 7,0 2 881 ocen społeczności 3 405 chce zobaczyć Sci-Fi Jared Harris Lee Pace Grupa wyrzutków musi odbudować cywilizację i ocalić ludzkość w obliczu upadku Galaktycznego Imperium.

11 For All Mankind 2019 7,8 3 385 ocen społeczności 4 192 chce zobaczyć Sci-Fi Joel Kinnaman Michael Dorman Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.

10 Westworld 2016 7,9 105 210 ocen społeczności 45 885 chce zobaczyć Western Sci-Fi Anthony Hopkins Evan Rachel Wood Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, który zamieszkany jest przez posiadające sztuczną inteligencję tzw. "hosty".

9 Sense8 2015 7,9 35 279 ocen społeczności 25 125 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Brian J. Smith Tuppence Middleton Połączona parapsychicznie grupa ludzi musi ustrzec się przed tymi, którzy traktują ich jako zagrożenie dla całej cywilizacji i porządku świata.

7 The Expanse 2015 8,0 21 860 ocen społeczności 20 415 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Thomas Jane Shohreh Aghdashloo Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do zagłady ludzkości.

6 Opowieść podręcznej The Handmaid's Tale 2017 8,0 67 964 oceny społeczności 36 531 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Elisabeth Moss Joseph Fiennes Antyutopijna przyszłość. June Osborne zostaje zmuszona do życia jako podręczna. Jej zadaniem jest urodzenie jak największej liczby dzieci.

5 Dark 2017 8,2 153 316 ocen społeczności 34 823 chce zobaczyć Sci-Fi Dreszczowiec Oliver Masucci Karoline Eichhorn Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.

3 Stranger Things 2016 8,3 265 792 oceny społeczności 39 301 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.

2 Rozdzielenie Severance 2022 8,5 5 399 ocen społeczności 6 634 chce zobaczyć Thriller Sci-Fi Adam Scott Patricia Arquette Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.

