Netflix: Top 10 tygodnia – świat ogląda "Forsta". Jest tuż za hitami

Fool Me Once

(Miniserial) "Fool Me Once" śledzi losy Mayi Stern ( Michelle Keegan ), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego ( Richard Armitage ). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje…