Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Jeden dzień" znowu liderem

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 19-25.02.2024

10 Jak ukraść Księżyc Despicable Me 2010 1h 35m Animacja Familijny Komedia Chris Renaud Pierre Coffin USA Animacja Familijny Komedia Steve Carell Jason Segel W pewnym miejscu na Ziemi poznajemy Gru, który planuje najzuchwalszą kradzież na Ziemi - zamierza ukraść księżyc! Gru jest wyposażony w arsenał miotaczy laserów służących do obezwładniania, zamrażania, posiada wszelkie maszyny do walki w powietrzu i na ziemi - zmiecie wszystko co stanie mu na drodze. Aż do momentu, gdy na jego drodze pojawia się trzy, małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na Tatę.

8 Minionki Minions 2015 1h 31m Animacja Familijny Komedia Kyle Balda Pierre Coffin USA Animacja Familijny Komedia Sandra Bullock Jon Hamm Od zarania dziejów Minionki zawsze służyły najgorszym w historii złoczyńcom (i przypadkowo je eliminowały). Kiedy w wyniku eksplozji pozbyły się swego ostatniego władcy zła, pogrążyły się w rozpaczy. W oczy zajrzało widmo upadku, więc trzech niezwykłych bohaterów - Kevin, Stuart i Bob - wyrusza na desperackie poszukiwanie nowego szefa. Szczytny cel prowadzi ich do siedziby potencjalnej szefowej, Scarlett O'Haracz. I w niej cała nadzieja. Scarlett ma dla Minionków zadanie specjalne. Minionki podejmują misję i wplątują się w najdziwniejsze przygody, stając przed największym wyzwaniem: jak ocalić cały gatunek przed zagładą?

2 Przez moje okno 3: Znów cię widzę A través de mi ventana 3: A través de tu mirada 2024 1h 45m Melodramat Marçal Forés Hiszpania Melodramat Clara Galle Julio Peña Po wydarzeniach ostatniego lata Ares i Raquel dochodzą do wniosku, że ich związek nie ma sensu i postanawiają się rozstać. Jednak gdy spotykają się ponownie zimą w Barcelonie, wyraźnie widać, że łączące ich miłość i pożądanie nie wygasły. Czy uda im się znaleźć sposób na to, aby do siebie wrócić?

1 Zapadlisko Avgrunden 2023 1h 43m Thriller Akcja Richard Holm Szwecja Thriller Akcja Tuva Novotny Peter Franzén Szwedzkie miasto Kiruna zapada się w głąb ziemi. Frigga jest rozdarta między obowiązkami wobec rodziny a zadaniami szefowej ochrony największej na świecie kopalni.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 19-25.02.2024

9 1670 2023 - 34m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę.

7 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55m Reality-show Randkowy USA Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 6) Cieszący się ogromną popularnością reality show powraca z szóstym sezonem. Tym razem będziemy śledzić nowych singli i singielki z Charlotte w Karolinie Północnej, którzy są gotowi na nieszablonowe podejście do randkowania i chcą stworzyć prawdziwe relacje, nie widząc się wcześniej. W tym sezonie uczestnicy i uczestniczki szybko przypadną sobie do gustu, co doprowadzi od nieoczekiwanych perypetii, zwrotów akcji i szokujących odkryć, które okażą się sprawdzianem dla związków, gdy już znajdą się poza kabinami i skonfrontują z prawdziwym życiem.

1 Jeden dzień One Day 2024 29m Melodramat Molly Manners Luke Snellin Wielka Brytania Melodramat Ambika Mod Leo Woodall (Miniserial) " Jeden dzień " opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku - w ostatnim dniu szkoły średniej - rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. " Jeden dzień " to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.

Zwiastun serialu "Jeden dzień"

