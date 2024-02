Netflix: polski Top 10 tygodnia – co oglądaliśmy przez ostatnie dni?

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 5-11.02.2024

10 Kochanka, stalkerka, zabójczyni Lover, Stalker, Killer 2024 1h 30m Dokumentalny True crime Dokumentalny True crime Chris Maher Katie Otten Chcąc zacząć od nowa po zakończeniu długiego związku, Dave zrobił to, na co w podobnej sytuacji decyduje się większość ludzi - założył konto na portalu randkowym. Udało mu się stworzyć wspaniałą więź z Liz i Cari - samotnymi matkami o czarujących osobowościach, które na swój sposób pomogły mu ponownie otworzyć się na świat. Mogłoby się wydawać, że ten pracowity i oddany ojciec właśnie zyskał nową szansę na niezobowiązujący romans, jednak z czasem sytuacja zaczęła się przeradzać w zawiły trójkąt miłosny, narażając Dave'a i jego bliskich na niebezpieczeństwo.

9 Figurant 2023 1h 53m Dramat Dramat Mateusz Więcławek Marianna Zydek Figurant " to opowieść o agencie komunistycznej służby bezpieczeństwa, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Dzięki nietypowemu protagoniście film w unikalny sposób pokazuje znane fakty (walka o budowę kościoła w krakowskiej Nowej Hucie, inwigilacja środowisk kościelnych prowadzona przez SB). "Figurant" nie jest opowieścią biograficzną o przyszłym papieżu. Karol Wojtyła jest tu tylko katalizatorem działań. Dla awansów, pieniędzy i kariery bohater filmu coraz dalej przesuwa granice moralnych kompromisów, a inwigilacja Wojtyły staje się jego obsesją. Bohater filmu wchodzi coraz głębiej w wyizolowany, niemoralny świat tajnych służb i stacza się w otchłań samotności, zła i zbrodni.

8 Popiół Kül 2024 1h 40m Melodramat Melodramat Funda Eryiğit Alperen Duymaz Od upajającej fantazji po niebezpieczny romans - życie zamożnej mężatki nieodwracalnie rozpada się na kawałki, gdy zatapia się w lekturze nieopublikowanej powieści.

6 Orion i ciemność Orion and the Dark 2024 1h 30m Animacja Familijny Przygodowy Animacja Familijny Przygodowy Jacob Tremblay Paul Walter Hauser Orion na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego ucznia szkoły podstawowej - jest skromny, nieśmiały i przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Jednak pod płaszczykiem zwyczajności skrywa się kłębek młodzieńczego niepokoju. Dręczy go irracjonalny lęk przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wychodzącymi z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Lecz spośród wszystkich lęków najbardziej doskwiera mu to, z czym musi mierzyć się co noc - mrok. Toteż gdy pewnego dnia odwiedza go ucieleśnienie jego największych obaw, mrok zabiera Oriona w szaleńczą podróż dookoła świata, aby udowodnić mu, że noc nie jest niczym strasznym. Nawiązując tę nietypową przyjaźń, chłopiec decyduje się zaakceptować nieznane i nie dopuścić, aby kierował nim strach. Tylko wtedy będzie mógł naprawdę cieszyć się życiem.

5 Jak ukraść Księżyc Despicable Me 2010 1h 35m Animacja Familijny Komedia Animacja Familijny Komedia Steve Carell Jason Segel W pewnym miejscu na Ziemi poznajemy Gru, który planuje najzuchwalszą kradzież na Ziemi - zamierza ukraść księżyc! Gru jest wyposażony w arsenał miotaczy laserów służących do obezwładniania, zamrażania, posiada wszelkie maszyny do walki w powietrzu i na ziemi - zmiecie wszystko co stanie mu na drodze. Aż do momentu, gdy na jego drodze pojawia się trzy, małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na Tatę.

4 Minionki rozrabiają Despicable Me 2 2013 1h 38m Animacja Familijny Komedia Animacja Familijny Komedia Steve Carell Kristen Wiig Superzłoczyńsca Gru wycofał się z przestępczego życia i zajął się wychowaniem trzech córek. Sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót, kiedy Gru zostaje zatrudniony przez Ligę Antyzłoczyńców. Jego zadaniem jest odnalezienie nieuchwytnego przestępcy, który zagraża światu. Wraz z nowym partnerem u boku, ambitną Lucy Wilde, oraz nieustraszonymi Minionkami, wyrusza na nieprzewidywalne i pełne przygód poszukiwania.

3 Minionki Minions 2015 1h 31m Animacja Familijny Komedia Animacja Familijny Komedia Sandra Bullock Jon Hamm Od zarania dziejów Minionki zawsze służyły najgorszym w historii złoczyńcom (i przypadkowo je eliminowały). Kiedy w wyniku eksplozji pozbyły się swego ostatniego władcy zła, pogrążyły się w rozpaczy. W oczy zajrzało widmo upadku, więc trzech niezwykłych bohaterów - Kevin, Stuart i Bob - wyrusza na desperackie poszukiwanie nowego szefa. Szczytny cel prowadzi ich do siedziby potencjalnej szefowej, Scarlett O'Haracz. I w niej cała nadzieja. Scarlett ma dla Minionków zadanie specjalne. Minionki podejmują misję i wplątują się w najdziwniejsze przygody, stając przed największym wyzwaniem: jak ocalić cały gatunek przed zagładą?

2 Skołowani 2023 1h 47m Komedia Romans Komedia Romans Michał Czernecki Agnieszka Grochowska Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale… kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 5-11.02.2024

9 1670 2023 - 34m Historyczny Komedia Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę.

6 Rekrut The Rookie 2018 - 43m Dramat Kryminał Akcja Dramat Kryminał Akcja Nathan Fillion Melissa O'Neil (Sezon 1) Wstrząsająca sytuacja sprawia, że pewien 45-latek postanawia spełnić swoje marzenie i zostać policjantem. Teraz musi tylko przekonać przełożonych, że się do tego nadaje.

4 Jeden dzień One Day 2024 29m Melodramat Melodramat Ambika Mod Leo Woodall (Miniserial) " Jeden dzień " opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku - w ostatnim dniu szkoły średniej - rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. " Jeden dzień " to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa

2 Griselda 2024 55m Biograficzny Dramat Kryminał Biograficzny Dramat Kryminał Sofía Vergara Alberto Guerra (Miniserial) " Griselda " to serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".

1 Love Never Lies: Polska 2023 48m Reality-show Reality-show Maja Bohosiewicz (Sezon 2) Reality show, w którym 6 par analizowanych przez urządzenie umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę. Kłamstwo się tu karze, a prawdę wynagradza.

Zwiastun serialu "Griselda"