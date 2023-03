Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Triada", "Dzisiaj śpisz ze mną" na szczycie

(Sezon 1) (Sezon 1) " Doskonale dopasowani " to serial, w którym słynni single z programów reality TV Netlfix (" Miłość jest ślepa ", " Ultimatum ", " Too Hot to Handle ", " Kret " i nie tylko) spotykają się w tropikalnym raju w poszukiwaniu miłości. Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłanie ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi. Czy uda im się stworzyć lepiej dopasowane pary, czy też będą jedynie siać zamęt? W tej ekstrawaganckiej grze randkowo-strategicznej prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna z par uzyska tytuł doskonale dopasowanej.