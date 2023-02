Netflix: polski Top 10 tygodnia – "My i wy", "Śnieżna dziewczyna" na szczycie

Amerykański remake duńskiego filmu " Bracia " z 2004 roku. Film opowiada losy dwóch braci – Sama, żołnierza stacjonującego w Afganistanie i Tommy’ego, szukającego kłopotów byłego więźnia. Gdy pierwszy zostaje uznany za zaginionego w czasie niebezpiecznej misji, jego żona Grace zbliża się do szwagra. Między dwojgiem zaczyna kiełkować prawdziwe uczucie. Tymczasem mąż odnajduje się i wraca do domu.

(Sezon 2) Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny – jej ojczym – nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości – w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…