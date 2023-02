Netflix: Top 10 tygodnia – "My i wy", "Ginny i Georgia" hitami tygodnia

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona . Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.

(Sezon 1) Jest rok 1995, a Leia Forman pragnie, aby w jej życiu wreszcie zaczęło się coś dziać albo żeby przynajmniej zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie jest jej tatą. Kiedy przyjeżdża do Point Place do swoich dziadków, Reda i Kitty, znajduje to, czego szuka, u sąsiadów, bo tam właśnie mieszka energiczna i zbuntowana Gwen. Z pomocą przyjaciół Gwen, do których należy jej uroczy brat Nate, jego inteligentna, bystra dziewczyna Nikki, sarkastyczny i wnikliwy Ozzie oraz czarujący Jay, Leia odkrywa, że wspaniałą przygodę można przeżyć właśnie tam, tak samo, jak przydarzyło się to jej rodzicom wiele lat temu. Zdeterminowana, aby odkryć nową siebie, Leia przekonuje rodziców, żeby pozwolili jej zostać przez całe lato. Piwnica znów jest pełna nastolatków, Kitty cieszy się, że dom Formanów gości nowe pokolenie, a Red, no cóż… jak to Red.