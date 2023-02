Netflix: polski Top 10 tygodnia – na ekranach "Narwik" i polskie reality show

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 23-29.01.2023

8 Glass Onion: Film z serii "Na noże" Glass Onion: A Knives Out Mystery 2022 19 min. Dramat Komedia Kryminał Daniel Craig Edward Norton Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona . Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.

7 Trolle 2 Trolls World Tour 2020 30 min. Animacja Komedia Anna Kendrick Justin Timberlake Kontynuacja światowego hitu z 2018 roku. Tym razem Poppy i Mruk muszą wyruszyć z wyjątkowo trudną misją dyplomatyczną: chcą zebrać wszystkie plemienia Trolli w walce ze wspólnym wrogiem.

5 Jung_E Jeong-i 2023 39 min. Sci-Fi Soo-yeon Kang Hyun-joo Kim Ludzkość ucieka ze zniszczonej przez zmiany klimatyczne Ziemi ku nowym schronieniom w Kosmosie. Wybucha tam wojna domowa trwająca dziesięciolecia, podczas której Yun Jung-yi ( Kim Hyun-joo ) zostaje legendarną najemniczką i genialną strateżką odnoszącą niezliczone zwycięstwa. Gdy w wyniku nieudanej misji przechodzi w stan wegetatywny, Kronoid, korporacja produkująca sztuczne inteligencje do celów wojskowych, próbuje sklonować jej umysł, aby stworzyć superwojownika. 35 lat później Yun Seo-hyun ( Kang Soo-youn ), córka Jung-yi, bierze udział w tych działaniach jako główna badaczka projektu Jung_E. Gdy wielokrotne próby klonowania i symulacji nie przynoszą zadowalających rezultatów, korporacja Kronoid porzuca badania, aby rozpocząć inny projekt. Seo-hyun dowiaduje się o jej planach i postanawia uratować Jung_E. Tak zaczyna się ucieczka Jung_E – superwojownika SI – z ośrodka badawczego.

2 My i wy You People 2023 58 min. Komedia rom. Jonah Hill Lauren London Związek dwójki millenialsów z LA staje przed wielkim wyzwaniem w postaci spotkań z rodzicami. A, jako że wywodzą się z różnych kultur i środowisk, to łatwo nie będzie.

1 Narwik Kampen om Narvik - Hitlers første nederlag 2022 49 min. Dramat Wojenny Billy Campbell Henrik Mestad W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonie.

Kadr z film "Narwik"

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 23-29.01.2023

10 Lockwood i spółka Lockwood & Co 2023 - 44 min. Dramat Fantasy Akcja Ruby Stokes Cameron Chapman (Sezon 1) W świecie opanowanym przez duchy wielkie korporacje zatrudniają młodzież o zdolnościach paranormalnych, aby walczyła z siłami nadprzyrodzonymi. Tylko jedna firma działa bez nadzoru dorosłych – to Lockwood i spółka. Na jej czele stoi Anthony Lockwood, niepokorny młody przedsiębiorca, którego prześladują demony tajemniczej przeszłości. Pomaga mu genialny, lecz ekscentryczny George, oraz nowa, niezwykle utalentowana dziewczyna o imieniu Lucy. To nietypowe trio już wkrótce odkryje przerażający sekret, który zmieni bieg historii.

8 Ginny & Georgia 2021 - 54 min. Dramat Familijny Dla młodzieży Antonia Gentry Brianne Howey (Sezon 1) Wiecznie zamyślona i nerwowa piętnastolatka Ginny Miller często czuje się bardziej dojrzała niż jej trzydziestoletnia mama – seksowna i dynamiczna Georgia Miller. Po latach ciągłego uciekania matka i córka trafiają do malowniczej Nowej Anglii. Georgia chce tu w końcu zapuścić korzenie i zapewnić swojej rodzinie coś bardzo dla niej nietypowego – normalne życie. Na początku idzie świetnie, ale temu nowemu życiu i sielance towarzyskiej słodkiej jak kombucza zagraża przeszłość Georgii. Tym razem jednak zamiast uciekać kobieta postanawia walczyć.

7 Fauda 2015 - 45 min. Thriller Polityczny Lior Raz Hisham Suliman (Sezon 4) Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.

5 Wednesday 2022 - 45 min. Fantasy Czarna komedia Jenna Ortega Gwendoline Christie (Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

3 Ginny & Georgia 2021 - 54 min. Dramat Familijny Dla młodzieży Antonia Gentry Brianne Howey (Sezon 2) Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny – jej ojczym – nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości – w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…

2 Śnieżna dziewczyna La chica de nieve 2023 46 min. Kryminał Thriller Milena Smit José Coronado (Miniserial) Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.

Zwiastun serialu "Śnieżna dziewczyna"

W ubiegłym tygodniu polscy użytkownicy platformy Netflix upodobali sobie przede wszystkim komedie rodzinne. W rankingu filmów wysoko znalazła się amerykańska propozycja " My i wy " oraz włoska produkcja " Rodzina nie ma ceny ". Na szczyt trafiło jednak dramatyczne widowisko historyczne " Narwik ". Status międzynarodowego hitu, jakim niewątpliwie jest drugi sezon " Ginny i Georgia " można kwestionować po zajrzeniu do rankingu seriali. Okupowane dotąd pierwsze miejsce zajęło bowiem polskie reality show " Love Never Lies ". Jakie inne produkcje podbiły serca widzów i znalazły się wśród najchętniej oglądanych? Przekonajcie się poniżej.